Barrachina insta a Sánchez a explicar en València si es "un presunto delincuente o un absoluto incompetente"

Archivo - El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha instado este viernes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a explicar en el mitin de esta tarde en València si es "un presunto delincuente o un absoluto incompetente", tras la operación desarrollada este jueves por la UCO, en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, que incluyó un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y requerimiento de información en Adif.

Así lo ha indicado Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por su valoración sobre esta actuación judicial. El portavoz del Consell ha pedido a Sánchez que cuando venga "explique por qué después de ocho años seguimos con el sistema de financiación económico socialista; se nos recorta el agua a la que tenemos derecho; se aplazan 'sine die' todas las inversiones del Corredor Mediterráneo y de Cercanías que debieran suponer soluciones; no se nos abonan los 1.417 millones de euros de gastos sanitarios que hemos utilizado de recursos de los valencianos para atender al resto del mundo, o se nos adeudan más de 4.000 millones de euros en dependencia", ha enumerado.

En relación con la actuación de la UCO en el domicilio de Ábalos en València, Barrachina ha apuntado que es "extraordinariamente grave" lo que se conoce de esta investigación y ha añadido que "lo que cabe reclamar al corrompido gobierno de Pedro Sánchez es que persiga el delito en lugar de tratar de eliminar juezas, de utilizar a la condenada Fiscalía para perseguir a la oposición, y de premiar el delito, como han hecho con Chaves y Griñán, como han hecho con Oriol Junqueras o como han hecho también con el resto de separatistas amnistiados" e "indultados".

En esta línea, ha pedido que el gobierno de España "rodeado de corrupción, actúe" porque "no es posible que Pedro Sánchez tuviese un número dos como Ábalos en prisión; que el siguiente número dos, Cerdán, también entrase en prisión; que el socialista de raíz, quien dormía con sus avales, Koldo, también esté en prisión, que los otros que iban en el Peugeot, hasta cinco, todos estén imputados o en la cárcel, y él diga que no sabe nada".

"Una de dos: o él, lógicamente como todo el mundo presume, es como ellos, un presunto delincuente o es un absoluto incompetente, por haberse rodeado de semejantes personajes en el ámbito político, gubernamental y familiar". A su juicio, "nadie cree a Pedro Sánchez y puede aprovechar hoy, en su mitin de València, para darnos alguna explicación coherente: o incompetente o presunto delincuente. Dos cuestiones".

"NO LE QUEDA MÁS REMEDIO"

No obstante, Barrachina ha señalado que cree que Sánchez participa en un mitin en València porque "no le queda más remedio" y "lo hace muy a su pesar". En esta línea, ha mantenido que, desde su visita a la zona cero de la dana, a los pocos días de las riadas de 2024, ha venido "rodeado de numerosísima escolta porque no puede, desde que huyó de Paiporta, venir sin un perímetro policial gigante porque no está cómodo" en la ciudad.

Barrachina ha indicado que viene "incómodo" a Valencia porque en este mismo mitin, hace dos y medio, "quien tenía a su derecha" era a José Luis Ábalos; porque "su subdelegado actual tiene una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por haber defraudado en su carrera funcionarial"; porque "su número uno y anterior delegada del Gobierno --en referencia a Pilar Bernabé--, 14 años simulando una doble titulación en la página web del partido" y quien era presidente del PSPV, José María Ángel, "cuarenta años presuntamente defraudando y acabando con 110.000 euros anuales que Pedro Sánchez le pagaba como comisionado de la dana para el que no tenía la titulación".

A su juicio, "cada vez que hay un escándalo de corrupción socialista en España, hay un socialista valenciano de por medio". Y ha aludido a que en el "intento de acusar a un trabajador del accidente" de Urda, en Toledo, "también había valencianos detrás de la filtración" de las conversaciones del centro de control a los medios.