Barrachina lamenta que el Gobierno "siga sin responder" a la reunión solicitada hace un año sobre inundaciones

Archivo - La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, en imagen de archivo. - DIPUTACIÓN CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha lamentado que el Gobierno de España "siga sin responder" a la reunión que solicitó hace un año para proteger la provincia contra las inundaciones.

La presidenta de la institución provincial pidió hace un año a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que le diera audiencia para analizar las infraestructuras previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación vigente de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, un año después, sigue sin haber respuesta a dicha solicitud.

La máxima dirigente del Gobierno Provincial ha recordado en un comunicado que hace un año elevó la solicitud "con el deseo de alcanzar acuerdos que beneficiaran al conjunto de la provincia". "Son muchos los municipios que a cada episodio de fuertes lluvias sufren desbordamientos. Son muchas las inversiones pendientes y son muchos los riesgos que se corren si no se actúa. Pedimos respuestas", ha enfatizado.

Sin embargo, un año después, "no hay ninguna reacción". "Y esto nos hace daño, porque el Gobierno de España debería darnos audiencia y, en su caso, respuesta cuando de lo que se trata es de abordar cuestiones de su competencia", ha pronunciado.

LAS OBRAS PREVISTAS Y NO EJECUTADAS

El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación vigente de la Demarcación Hidrográfica del Júcar establece inversiones "más que necesarias, urgentes".

En este sentido, Marta Barrachina recuerda que hay inversiones pendientes en municipios como Burriana, Moncofa, Nules, Alcalà de Xivert o Benicarló, entre otros. La canalización del barranco de Juan de Mora, conocido popularmente como El Torrent o Serraleta, sigue sin ejecutarse y ello genera riesgos sobre las poblaciones de Nules, Moncofa y Burriana. Asimismo, en el barranco dels Mongells, el de Moles y la rambla de Alcalà, tampoco se ha actuado y en este caso la falta de inversión afecta a los términos municipales de Alcalà de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis.

"Queremos ser parte de la solución, trabajar para que se ejecuten las infraestructuras pendientes. Y vamos a seguir reclamando al Gobierno de España audiencia, porque por más que ignoren nuestras demandas nosotros seguimos comprometidos con nuestra tierra. Castellón es lo primero", ha añadido la presidenta de la Diputación, quien ha finalizado incidiendo en que "no voy a dejar de alzar la voz y reivindicar lo que es justo y corresponde a nuestra provincia, a nuestros 135 municipios".

Por ello, "desde la Diputación de Castellón seguiremos defendiendo nuestro territorio y exigiendo al Gobierno de España lo que Castellón necesita y merece", ha asegurado.