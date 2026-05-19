Barrachina reclama a Polo que "en lugar de insultar se dedique a trabajar" en la implantación de los sistemas de alerta

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en rueda de prensa tras el pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que "se dedique, en lugar de a insultar, a trabajar, porque así es como se salvan vidas", y en concreto le ha reclamado la implementación de los planes de emergencia y sistemas de alerta temprana en los embalses de titularidad estatal de la Comunitat Valenciana.

Así ha respondido, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que Polo compareciese este lunes en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, donde insistió en que la reunión del Cecopi el día de la tragedia que causó 230 muertos en Valencia fue un "caos" porque "quien tenía que tomar decisiones" no lo hacía. Polo también acusó a Miguel Barrachina de "mentiroso" y de "decir imbecilidades".

Por su parte, Barrachina ha remarcado este martes que Miguel Polo "debe saber que él ya no es concejal socialista de Cultura y Fiestas del municipio de Titaguas (Valencia), es algo mucho más importante que eso, es presidente de una Confederación Hidrográfica de cuyas acciones se derivan responsabilidades y se salvan vidas o no".

El portavoz ha criticado la "frase magistral" de Miguel Polo durante su comparecencia en la que éste afirmó que "las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas lo que hay que hacer es avisarlas". Se trata, para Barrachina, de un comentario que "no comparte absolutamente ningún científico del mundo y menos en Valencia, cuya capital conoce que no llegó el agua y, por tanto, se salvaron bienes y personas por las obras del Plan Sur".

"Todo el mundo lo sabe excepto él", ha reprochado, antes de añadir que, "en el caso de que fuese verdad", el presidente de la Confederación Hidrográfica "debe confesar por qué en todo su mandato ninguno de los embalses públicos de la Comunitat Valenciana, ninguno de los 16 que tiene dependientes de la CHJ, tiene implantado el plan de emergencia en el que se instalan sistemas de aviso, de alarmas, simulacros, etcétera".

De esta forma, Barrachina ha insistido en que el único embalse dependiente de la Generalitat sí que tiene el plan de emergencia implantado pero los 16 de titularidad estatal no los han implementado y tengan "sus fechas caducadas".

También ha incidido en que la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "que nunca ha venido a la Comunitat Valenciana", "advirtió que el sistema de alerta temprana salvaba vidas". "Y la situación es que hoy, un año y medio después, ese sistema sigue sin estar implantado", ha recriminado.

"Por tanto, le pido a Polo que se dedique, en lugar de a insultar, a trabajar porque así es como se salvan vidas", ha subrayado Barrachina, y ha comentado que él también cree que los avisos salvan vidas y que, por tanto, el presidente de la CHJ "tiene un verdadero problema".