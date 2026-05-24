Barrachina reprocha a Arcadi España que se dedique a "defender" a Zapatero en vez de proponer un presupuesto

Miguel Barrachina en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, prefiere "defender" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las ayudas concedidas por su ministerio a Plus Ultra "en lugar de impulsar medidas que den respuesta a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, como la aprobación de un fondo de nivelación transitorio".

En este sentido, Barrachina ha insistido en que, mientras no exista un nuevo modelo de financiación autonómica, "es urgente aprobar de manera inmediata un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat", el mismo mecanismo que reclamaba el propio Arcadi España cuando era conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

"Resulta especialmente llamativo el cambio de posición del actual ministro, quien antes defendía este instrumento para corregir la infrafinanciación valenciana y ahora se pone de perfil", ha lamentado.

El portavoz ha recordado también el último recorte en las entregas a cuenta al recibir en el mes de abril 163 millones de euros menos de lo que le corresponde, lo que eleva a 423 millones de euros la cantidad retenida por el Gobierno en lo que va de 2026.

Miguel Barrachina ha remarcado que este ajuste "responde a una decisión política derivada de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, especialmente, de la no actualización de las entregas a cuenta mediante un Real Decreto-ley".

"Durante los meses de enero, febrero y marzo, la Comunitat Valenciana ya venía sufriendo una merma, al recibir las entregas a cuenta correspondientes a 2025, lo que supuso 260 millones menos respecto a las previsiones de 2026. Sin embargo, la situación se ha agravado en abril, cuando la Generalitat ha pasado a percibir directamente las cuantías prorrogadas de 2023, incrementando el impacto negativo sobre las cuentas autonómicas," ha explicado Barrachina.

"La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado está agravando la situación de las comunidades autónomas, especialmente de la Comunitat, la peor financiada de España", ha añadido.

"GRAN INCERTIDUMBRE"

El portavoz del Consell ha mostrado además sus "dudas" sobre la viabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica, al señalar que existen diversos factores que generan una "gran incertidumbre". Entre ellos, ha destacado "la ausencia de apoyos parlamentarios y la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, así como el hecho de que la práctica totalidad de comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña, ya manifestaron su rechazo en el CPFF celebrado el pasado 14 de enero".

Por último, ha criticado que la anterior ministra de Hacienda no convocara a las comunidades autónomas y ha señalado que Arcadi España "sigue exactamente el mismo camino". En este sentido, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, solicitó una reunión al ministro hace casi dos meses, el pasado 30 de marzo, sin haber obtenido todavía respuesta por parte del Ministerio "más allá de las vaguedades de que habrá un encuentro próximamente".