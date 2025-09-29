El barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia) se desborda de madrugada por las fuertes lluvias

Archivo - Un hombre cruza un puente de Aldaia en imagen de archivo tras la dana - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barranco de La Saleta, en Aldaia (Valencia), se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire, como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan a la provincia de Valencia y Castellón.

En concreto, esta noche, el municipio valenciano de Aldaia ha registrado 57 l/m2 en tan solo 35 minutos, según ha recogido Avamet.

Desde el consistorio han explicado en declaraciones a Europa Press que en un corto espacio de tiempo cayó en el municipio una tromba de agua "muy fuerte", lo que ha provocado que bajara mucho caudal por el barranco y se rompiera algún dique.

No obstante, las mismas fuentes han explicado que las barreras instaladas en el barranco tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños.

El agua también ha provocado la inundación de algunas calles de la localidad y esta mañana están trabajando efectivos para controlar la situación.