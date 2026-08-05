Una batea clochinera se hunde y otra sufre daños en un incidente con un buque en el puerto de Valencia

Vivero de clóchinos dañado por un incidente con un barco en el Puerto de Valencia - AGRUPACIÓN DE CLOCHINEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un buque ha hundido una batea clochinera del Puerto de Valencia y ha dejado otra escorada en un incidente provocado por una ráfaga de viento, según han informado a Europa Press fuentes portuarias. La Agrupación de Clochineros de Valencia lamenta que la pérdida patrimonial que suponen los daños y el perjuicio económico por la cosecha malograda.

El incidente se produjo el pasado 19 de julio por la tarde, cuando un buque atracado en el muelle Dique del Este rompió amarras debido a una ráfaga de viento de gran intensidad, súbita y no prevista, mayor de 55 nudos, han precisado dese el puerto. El buque quedó momentáneamente a la deriva en la Dársena Este.

El incidente movilizó a los servicios técnico náuticos del puerto de Valencia (practicaje, remolque y amarre), que lograron recuperar el control del barco y que la embarcación atracase en en condiciones de seguridad.

Durante el incidente, se produjeron "daños de escasa consideración" en la infraestructura portuaria y daños a dos bateas clochineras. Una de ellas quedó hundida y otra escorada. No se registran daños personales, han precisado fuentes del Puerto.

"LA SUPERVIVENCIA DE DOS FAMILIAS"

El presidente de la Agrupación de Clochineros de Valencia, José Luis Peiró, ha advertido de las pérdidas que supone este siniestro en plena campaña de cosecha, y que ha cifrado en 16.000 kilos en el caso del vivero 'Polit', que es el que está hundido y "ha desaparecido".

En el caso del vivero Concha, que ha quedado inclinado de costado y que solo se puede cargar de un lado, Peiró explica que las pérdidas serían de unos 8.000 kilos de clóchina.

Si no se sustituye pronto el 'Polit' y se repara la 'Concha', "habrá una pérdida de todo un año de la cosecha" para las dos familias propietarias, ya que la siembra suele arrancar en septiembre. "Es la supervivencia de dos familias", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, el representante de la agrupación.

Además, el 'Polit' era el único vivero de entre estas construcciones antiguas del Puerto de Valencia que tenía tres palos. "Ha ido pasando de generación en generación", ha detallado el Peiró, que lamenta la pérdida de patrimonio histórico de los clochineros. Ven "casi imposible" contar con un nuevo vivero igual, cuya reconstrucción se sitúa en el entorno de los 300.000 euros, ha indicado.

Por eso, el 'Polit' se reemplazará por una batea gallega, "que son mucho más baratas" y se sitúa entre 170.000 y 190.000 euros. A eso se sumaría el coste de retirar también sus restos del fondo del mar, algo que según Peiró rondaría los 60.000 euros.

El presidente de los clochineros pide que sea la naviera propietaria del buque, Grimaldi, la que asuma la retirada del vivero hundido y que se intente que sea la aseguradora del barco la que de cobertura a los daños del incidente. "Solucionaría la vida de la agrupación", ha comentado Peiró.