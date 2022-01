Batman volará al Salón del Cómic de València con autores de cómic, 'cosplayers' y trajes oficiales

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La editorial ECC Ediciones ha hecho pública su participación en el Salón del Cómic de València con un gran expositor de 200 metros cuadrados en los que la presencia del hombre murciélago se hará patente, coincidiendo con el estreno de la película 'The Batman' el 4 de marzo. Habrá autores de renombre, 'cosplayers' y una exhibición de trajes oficiales.

En colaboración con la distribuidora Warner, la editorial ha organizado una exposición sobre la historieta que creó el valenciaon Paco Roca para el álbum colectivo 'Batman: The World', en la que el situó al caballero oscuro en Benidorm en una insólita aventura. También habrá obsequios exclusivos del superhéroe para los clientes que compren en el estand durante el evento, del 4 al 6 de marzo en Feria Valencia.

Tampoco faltarán los autores que desde España han ayudado con su trabajo y talento a que el universo de Batman sea lo que es hoy, como Álvaro Martínez Bueno. Por sus manos han pasado series tan míticas como 'Detective Comics', 'Justice League Dark', 'Batman & Robin Eternal' y 'Aquaman'.

Actualmente, este autor exclusivo de DC se encuentra al frente de la asombrosa 'The Nice House on the Lake', co-creada junto a James Tynion IV, un referente del cómic norteamericano.

Por el expositor también pasará Jorge Fornés, un autor cuya titánica obra incluye la serie Batman y numerosos eventos. Está acostumbrado a trabajar con los más grandes guionistas del mercado norteamericano y su talento salpica a numerosos personajes, como su llamativa serie 'Rorschach', del universo Watchmen, junto con Tom King.

Otro de los participantes en el Salón del Cómic será Jesús Merino, autor de larga trayectoria por cuyas manos han pasado series de Batman, Superman y Wonder Woman. También Jorge Jiménez, autor granadino que en septiembre publicó 'La Guerra del Joker' reuniendo su arco argumental. Actualmente trabaja junto al guionista Scott Snyder (Batman) en la nueva etapa de Liga de la Justicia.

Por si fuera poco, el público podrá acercarse aún más al universo de Batman gracias a los 'cosplayers' que durante todo el fin de semana estarán presentes por los pasillos. Y, sobre todo, gracias a la muestra de la colección de trajes oficiales de Batman Arkham y Robin, por gentileza de Kryptonia Collectibles.