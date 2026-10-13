Beatriz Blanco y Julia Vizcayno, falleras mayores de València 2027

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La joven Beatriz Blanco Tamarit, de la comisión Castelló-Segorbe, y la niña Julia Vizcayno Orero, de la falla Rosari-Plaça Calabuig, son las falleras mayores de València 2027, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, en el tradicional acto de la 'Telefonada', celebrado este martes en el Hemiciclo del Ayuntamiento de la capital.

Ante la asamblea extraordinaria de presidentes de falla, junto a representantes de la fiesta y miembros del jurado, la primera edil ha abierto los sobres con la identidad de las elegidas, tras lo que ha realizado las correspondientes llamadas para anunciarles personalmente su nombramiento a ambas.

Catalá ha entrado al hemiciclo sobre las 19.15 horas, portando los sobres que, minutos más tarde, han desvelado los nombres de las nuevas máximas representantes de las Fallas.

El acto de la 'Telefonada' ha comenzado momentos antes, a las 19.00 horas, con el pleno extraordinario de la JCF, al que han asistido los componentes del organismo autónomo municipal, junto a los jurados de las falleras mayores, y que se ha celebrado en el Salón de Cristal del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha recogido allí la documentación con el veredicto y ha pedido permiso al pleno de JCF para abrirlos seguidamente en la asamblea. Este procedimiento posibilita que la llamada a las elegidas se pueda realizar desde el Hemiciclo.

En primer lugar, la alcaldesa ha nombrado y felicitado a la fallera mayor infantil de València 2027, Julia Vizcayno, quien se ha dirigido por primera vez al mundo fallero.

La pequeña ha pronunciado, en valenciano, sus primeras palabras como fallera mayor infantil para agradecer a la alcaldesa y la jurado la confianza depositada en ella. La niña, que ha reconocido estar "un poquito nerviosa", ha enviado también un "abrazo muy fuerte" a su corte de honor.

Catalá ha dirigido el auricular hacia el Hemiciclo para que Julia pudiera escuchar los aplausos de los presentes. La nueva fallera mayor infantil ha protagonizado la anécdota de la tarde cuando espontáneamente se ha preguntado "¿ahora qué hago'", lo que ha provocado las risas del auditorio.

Después le ha llegado el turno a la fallera mayor de València, Beatriz Blanco, que también se ha dirigido en valenciano y entre lágrimas de emoción a todos los falleros y falleras para estrenarse en su cargo.

"LO HARÉ CON EL CORAZÓN"

La joven, que ha remarcado que cumple "el sueño de su vida", ha prometido que va a intentar ejercer este honor "de la mejor manera posible". "No puedo decir que lo haré perfecto, pero sí que lo haré con el corazón y lo mejor que pueda", ha garantizado.

"Vas a hacerlo muy bien, vas a ser una gran fallera mayor de València", ha aseverado, por su parte, María José Catalá, convicción que se ha visto respaldada por la ovación de los presentes.

Tras el momento de la 'telefonada', Catalá ha levantado la sesión para desplazarse a los casales de las nuevas falleras mayores, donde les hará entrega del acta que las nombra como máximas representantes de las Fallas 2027 y les felicitará por su nombramiento.



Como novedad, este año el Ayuntamiento ha adquirido un nuevo teléfono para este emotivo momento': un aparato que reproduce un modelo antiguo de principios del siglo XX y que funciona con las nuevas líneas telefónicas. Según han indicado desde el consistorio, con ello se ha querido realizar "un guiño a uno de los actos más esperados del mundo fallero" y que se realizó por primera vez en noviembre de 1991 para nombrar a las FFMMV 1992, Mónica Palmer y Carmen Serrano.

Este miércoles, 14 de octubre, tendrá lugar el acto de proclamación de las falleras mayores en el Hemiciclo del Ayuntamiento, donde Beatriz y Julia se dirigirán a todos los falleros. El acto, que comenzará sobre las 19.30 horas, contará con la asistencia de las falleras mayores de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, así como con las representantes de las fiestas hermanas de Castelló de la Plana y Alicante.

ASÍ SON LAS NUEVAS REPRESENTANTES

Beatriz Blanco Tamarit tiene 24 años. Es graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universitat Politècnica de València y trabaja como ingeniera en el departamento de mantenimiento de una empresa de servicios.

Fallera de la comisión Castelló-Segorbe desde su nacimiento, posee el Bunyol de Plata y este año recibirá el de Oro. Ha participado en las delegaciones de Relaciones Públicas, Infantiles, Festejos y Redes Sociales.

Sus actos preferidos son la Ofrenda, por la profunda devoción familiar a la Virgen, junto a la Plantà y la Cremà por ser la esencia de la fiesta. Le encantan las actividades creativas y manuales, como la costura o la cerámica y también le apasiona la lectura.

Por su parte, Julia Vizcayno Orero tiene solo 9 años y estudia quinto de Primaria en el Cambridge House British International School. Es fallera de nacimiento y posee el Distintivo de Oro.

Reconoce que su acto preferido es la Exaltación. Este año como fallera mayor de su falla fue muy especial porque la banda se la impuso su hermano con el que compartió reinado en su comisión.

Le gusta jugar al fútbol y, de hecho, es del equipo Marítim Femenino. También practica jiu-jitsu brasileño y toca el piano. Participa en la Semana Santa Marinera desde que nació. Su madre, Marta Orero, fue de la Corte de Honor de la fallera mayor de València 2004.