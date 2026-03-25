El bebé rinoceronte Kairu ya corretea todo el día plenamente integrado en la 'sabana' de Bioparc Valencia

Archivo - El "bebé" rinoceronte Kairu ya corretea todo el día y plenamente integrado en la sabana de BIOPARC Valencia - BIOPARC - Archivo

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bebé rinoceronte Kairu ha completado con éxito estos días su adaptación en la 'sabana' del Bioparc de València, no sólo a sus congéneres con su imponente padre, su paciente madre y resto de hembras, sino también a distintas especies de aves y, lo que entrañaba mayor dificultad, al grupo de cebras.

El equipo profesional encargado de su bienestar está "realmente satisfecho porque, a punto de cumplir cinco meses, su crecimiento y desarrollo ha sido óptimo, lo que ha permitido que ya disfrute del espectacular recinto que recrea la sabana durante todo el horario de apertura del parque", ha explicado el parque en un comunicado.

Kairu es un "hito" para Bioparc, pues ha sido el primer nacimiento de rinoceronte y, además, fruto de la participación del parque en el programa internacional de conservación de esta especie amenazada, por lo que representa la esperanza para evitar su extinción.

La caza furtiva ligada al tráfico ilegal de su cuerno es el mayor peligro al que se enfrenta el rinoceronte blanco sureño (Ceratotherium simum simum), incluido en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El compromiso del parque valenciano en la divulgación y preservación de la biodiversidad "está dando grandes alegrías con más crías, desde el rarísimo cerdo hormiguero (con orejas de conejo, cola de canguro, garras de dinosaurio y hocico de cerdo) hasta otras de conocidas especies como los elefantes Makena y Malik o los chimpancés Ekon y Cala", ha destacado Bioparc.

Kairu corre "sin parar" por el recinto multiespecie y experimenta con el barro y el agua. Es muy vivaz, recorre cada rincón con decisión bajo la atenta mirada de su madre que, poco a poco, le permite mayor autonomía para explorar el entorno.

Uno de los aspectos más interesantes y realmente sorprendentes para las personas que visitan el parque es cómo está familiarizándose con otros animales de características y comportamiento muy peculiares como cebras (Equus zebra ssp. Hartmannae), pelícanos (Pelecanus onocrotalus), ibis sagrados (Threskiornis aethiopicus), marabús (Leptoptilos crumeniferus) y distintas anátidas (Anatidae). Sin duda, es esencial para su evolución y para despertar sus instintos naturales.

El pequeño rinoceronte presenta un carácter curioso también en la alimentación y ya ha probado el forraje, aunque la leche materna es vital y a lo largo del día puede observarse claramente sus pausas para amamantar.

Con la llegada de la primavera, Bioparc ha ampliado la jornada hasta las 19 horas y, teniendo en cuenta el próximo cambio horario, a partir del lunes 30 de marzo abrirá de 10 a 20 horas. Rutas guiadas, encuentros con el personal de cuidado animal, charlas o la proyección de 'La Última Frontera' (una experiencia de realidad virtual) permiten ahondar en el conocimiento de la inmensa variedad de vida de nuestro planeta y de la importancia de su conservación.