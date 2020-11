Bebi Fernández: "La violencia hacia la mujer está muy normalizada y hay que rebelarse contra ello"

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora valenciana Bebi Fernández denuncia que "la violencia hacia la mujer está muy normalizada" y, aunque se dice y se ve, "lo que hace falta es rebelarse contra ello". Pone como ejemplo la trata y la prostitución, que define como "esclavitud sexual" y que cuenta con la "complicidad y culpabilidad de la sociedad".

Así lo ha aseverado esta autora, que utiliza el pseudónimo de Srta. Bebi, con motivo de la publicación de su nueva obra, 'Reina' (Planeta), que supone el desenlace de la exitosa 'Memorias de una salvaje".

El proceso de escritura de la novela "ha sido extraordinario, como todo este año". La autora comenta, en una entrevista concedida a Europa Press, que, aunque tenía muy claro cuál era el final de la historia de Kassandra, no sabía si escribirla y publicarla, ya que 'Memorias de una salvaje' es un libro "muy crudo y la gente sufre cuando lo lee".

Sin embargo, durante el período de confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus sintió la necesidad de escribir o, como ella dice, "vomitar" esta historia y entró "en un trance" en el que escribía muchísimas horas al día.

"SIN CONSUMO NO HAY TRATA"

La escritora vuelve a poner el foco en la violencia "estructurada" que sufren las mujeres. "Pasamos por delante de los clubs y no pasa nada. Es un tipo de violencia que no solo necesita de un delincuente y una víctima, sino también de un consumidor que forma parte de la población habitual", reflexiona Bebi, que cree que a la hora de abordar este problema se siguen "parámetros erróneos" al no prestar atención a ese 'tercer actor' del delito. "Sin consumo no hay trata", recalca.

Preguntada por próximos proyectos, asegura que ella no piensa en escribir libros, sino que son los libros los que piensan que ellas los escriba. "Es como si la historia me gritara en la cabeza", concluye.

Bebi Fernández es una activista online con una gran popularidad en redes sociales y autora de dos diarios poéticos, 'Amor y asco' e 'Indomable'. Criminóloga especializada en violencia de género y delincuencia organizada, ha conseguido un notable éxito gracias a su primera novela 'Memorias de una salvaje'. Ahora cierra esta 'Bilogía salvaje' con 'Reina'.