Beethoven centra una nueva sesión del ciclo de "obras maestras" en Fundación Mediterráneo

La musicóloga, pianista y divulgadora musical Irene de Juan - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante una nueva sesión del ciclo 'Grandes obras maestras. Música', con la conferencia 'Un reencuentro con la 'Novena' de Beethoven', a cargo de la musicóloga, pianista y divulgadora musical Irene de Juan.

La sesión estará dedicada a una de las composiciones "más influyentes de la historia de la música occidental". Se trata de la 'Novena sinfonía' de Ludwig van Beethoven. Estrenada en Viena en 1824, "marcó un antes y un después en el desarrollo de la música sinfónica, tanto por sus dimensiones formales como por la incorporación de la voz humana en el célebre cuarto movimiento sobre la 'Oda a la alegría' de Friedrich Schiller", señala la entidad en un comunicado.

La conferencia abordará el contexto histórico y artístico en el que surge la obra, así como "las innovaciones musicales y conceptuales que la convirtieron en una pieza decisiva para entender el tránsito entre el clasicismo y el romanticismo".

A través de este recorrido, el público "podrá acercarse a cuestiones como la idea de fraternidad universal presente en la obra, la expansión del lenguaje sinfónico beethoveniano o la enorme influencia que la 'Novena' ejerció sobre generaciones posteriores de compositores".

TRAYECTORIA

La Fundación Mediterráneo ha apuntado que De Juan es "una de las divulgadoras musicales más reconocidas del panorama actual", quien "desarrolla una intensa labor en el ámbito de la comunicación y la mediación cultural" a través de Radio Clásica, la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Teatro Real o la Fundación Juan March, al tiempo que colabora "con orquestas y programas culturales de toda España".

Como pianista, se ha formado en instituciones como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Universidad Mozarteum de Salzburgo, la Schola Cantorum de París, la Codarts de Rotterdam o la Universidad de Coimbra. Y ha desarrollado "una trayectoria especializada en el formato de concierto comentado, en el que combina interpretación pianística y divulgación musical", según la entidad.

"Comprometida con la formación de nuevos públicos, Irene de Juan ha desarrollado también numerosos conciertos pedagógicos y familiares para festivales, centros educativos e instituciones como la Escuela Superior de Música Reina Sofía, participando en ciclos como Clásicos divertidos y en proyectos educativos celebrados en el Auditorio Nacional de Música de Madrid", ha resaltado la Fundación Mediterráneo.

Y ha continuado: "Especializada en la relación entre música y palabra, es miembro de la International Word and Music Association y autora de artículos y textos divulgativos para distintas instituciones culturales. Además, compagina su actividad artística con la docencia como profesora del Grado de Musicología de la Universidad Alfonso X El Sabio, donde se graduó con las máximas calificaciones".

La conferencia forma parte del ciclo 'Grandes obras maestras. Música', organizado por la Fundación Mediterráneo con el objetivo de "acercar al público algunas de las composiciones fundamentales de la tradición musical occidental desde una perspectiva histórica, estética y divulgativa".

El ciclo se inició la pasada semana con una conferencia dedicada al 'Réquiem' de Mozart y concluirá el próximo martes 19 de mayo con la sesión sobre la ópera 'La bohème' de Giacomo Puccini, a cargo del musicólogo y crítico musical Mario Muñoz Carrasco.