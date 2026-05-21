Belarra sobre Rufián: "La gente está esperando que colaboremos pero es momento de ser respetuosa con los tiempos de ERC"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la concentración de docentes, frente a Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia, - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este jueves en València, sobre la propuesta del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha afirmado estar "dispuesto" a liderar el espacio a la izquierda del Partido Socialista y presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales previstas para julio de 2027, que cree que "la gente está esperando que colaboremos" pero quieren ser "muy respetuosas con los tiempos" de Rufián y su partido.

"Lo saben perfectamente, yo solo puedo hablar por Podemos. Nosotras lo hemos dicho: creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos, que estemos a la altura de las circunstancias; pero es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana", ha señalado.

Berrala, que ha participado en la concentración de docentes en el entorno de Les Corts Valencianes, coincidiendo con el pleno de la cámara y en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana, ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por qué le pareció la propuesta lanzada ayer por Rufián.

"Si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto. Por supuesto", afirmó este jueves el portavoz de ERC, aunque recalcó que deben ser los partidos progresistas quienes acuerden la cara visible del proyecto.