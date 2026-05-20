Benabé expresa "total apoyo" a Zapatero y dice que "ha tardado cero minutos en ponerse a disposición de la justicia"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado, "personalmente", su "total apoyo" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien --según ha remarcado-- "ha tardado "cero minutos en dar explicaciones y cero minutos en ponerse a disposición de la justicia".

La también secretaria de Igualdad de PSOE ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Llíria (Valencia), tras un acto de conmemoración de los 182 años de la fundación de la Guardia Civil, sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

En primer lugar, Bernabé ha subrayado "una certeza: la confianza plena en la justicia y dejar que la justicia trabaje". "Las instituciones en nuestro Estado están para hacer su trabajo y el presidente Zapatero tardó cero minutos en comparecer, cero minutos en dar explicaciones y cero minutos en ponerse a disposición de la justicia".

"Por tanto, todo lo que ha expresado el presidente Zapatero y lo que hoy también se ha expresado en el Congreso de los Diputados por parte del presidente del gobierno, lo suscribo plenamente. Total apoyo a la justicia y también personalmente total apoyo al presidente Zapatero", ha zanjado.