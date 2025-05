Benavent llama a la unidad tras la dana y pide "resolver las diferencias desde el respeto y el diálogo"

En la Missa d'Infants, ruega que no se utilice "el sufrimiento" de los afectados "en función de otros intereses, por legítimos que sean"

El arzobispo de València, Enrique Benavent, ha llamado, durante la Missa d'Infants celebrada este domingo, a la unidad de los valencianos tras la dana del pasado 29 de octubre y, por eso mismo, ha pedido "no utilizar el sufrimiento y las dificultades en función otros intereses, por legítimos que sean", y que esta situación "no sea una ocasión para dividirnos más, sino para hermanarnos más", y que "las diferencias se resuelvan desde el respeto y el diálogo", porque esa será "la alegría" de la Virgen de los Desamparados.

En su homilía durante la misa con motivo de la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València, ha hecho hincapié en que la Virgen María "quiere que en el sufrimiento los hermanos encuentren en todos nosotros palabras de consuelo, gestos de amistad, actitudes de comprensión, auténtica solidaridad y generosidad desinteresada". "Quiere que nos olvidemos de nosotros mismos, que nos hagamos servidores los unos de los otros por amor", ha agregado.

Benavent ha tenido un especial recuerdo hacia las personas afectadas por las inundaciones del pasado octubre, que también han estado presentes en la celebración, y ha asegurado que la Mare de Déu las lleva "en el corazón": "Ella quiere que en el sufrimiento los hermanos encuentren en todos nosotros palabras de consuelo, gestos de amistad, actitudes de comprensión, auténtica solidaridad, generosidad desinteresada. Quiere que nos olvidemos de nosotros mismos, que nos hagamos servidores los unos de los otros por amor".

Además, ha pedido que agradezcan "todas las expresiones de solidaridad" que han visto y que son, ha indicado, "expresión de lo mejor que hay el interior del ser humano". A su juicio, son "manifestación de su amor por todos vosotros". "Vuestra presencia nos lleva en el corazón los sufrimientos y las esperanzas de todos los afectados por esta desgracia, y que hoy se convierten en oración en presencia de la Virgen", ha expresado.

RECUERDO AL PAPA FRANCISCO

Benavent también ha recordado al difunto papa Francisco, quien "con numerosos gestos nos manifestó que nos llevaba en el corazón", como cuando una de las audiencias generales de los miércoles la presidió una pequeña imagen de la Mare de Déu. "Se acercó a ella, oró en silencio durante unos momentos, depositó una rosa a sus pies y se dirigió a la multitud que participaba en la audiencia", ha valorado.

Por ello, en esta celebración, ha invitado a tener "un momento de oración por él, para que haya sentido su cuidado maternal en el trance de este mundo al Padre", y que la Virgen, "que cuida de los pobres, haya cuidado de él en el momento en que todos experimentamos la máxima pobreza".

Dicho esto, se ha referido al nuevo pontífice, el papa León XIV: "A la alegría del tiempo pascual que estamos celebrando se une hoy la alegría por el nuevo sucesor de Pedro, por el nuevo pastor llamado a guiarnos por los caminos del Evangelio. A su protección lo encomendamos pidiéndole que cuide de él para que sea, como él mismo dijo en sus primeras palabras, un verdadero cristiano con los cristianos y un pastor bueno para el pueblo de Dios".

"MODELO DE ESPERANZA"

Precisamente, la celebración de la festividad de la Virgen de los Desamparados de este año se enmarca dentro del Año Jubilar 'Peregrinos de la Esperanza' convocado por el papa Francisco. "Posiblemente la sensación que tenemos es que vivimos en un mundo y en un momento en que nos pesa tanto el sentimiento de temor ante las circunstancias que estamos viviendo, que nos cuesta encontrar razones para la esperanza", ha subrayado al respecto el arzobispo de València.

A su juicio, "parece que únicamente pueden tener esperanza aquellos a quienes todo les va bien". "La esperanza sería el sentimiento de aquellos que triunfan en la vida", ha incidido. Pero, ha advertido, "la esperanza no es la virtud de quienes todo lo tienen, sino de aquellos que confían en Dios". "Solo pueden caminar por la vida como peregrinos de la esperanza quienes confían en Dios", ha afirmado, y ha reflexionado: "María, para ser modelo de esperanza, es también estímulo para nuestra caridad, porque el cristiano que vive en la esperanza se tiene que convertir en sembrador de esperanza".

"En el camino de la vida encontraremos personas que llevan su cruz, a las que, en muchos casos, no podremos liberarlas de ella: enfermos incurables que viven en un mundo que justifica que se acabe con su vida, personas con fragilidades a las que el mundo ignora, no quiere mirar o trata con indiferencia; vidas no nacidas que ya en el seno de la madre están amenazadas; personas mayores que no tienen nadie que los quiera; personas que no son respetadas en su dignidad, emigrantes que legítimamente buscan vivir con dignidad humana", ha continuado.

Y sobre todos ellos ha llamado a "trabajar para liberarlos de su cruz o, al menos, ayudarlos a llevarla". "La Mare de Déu nos recuerda que todos ellos son sus preferidos", ha asegurado.

ESTRENO DE UNA NUEVA COMPOSICIÓN

La tradicional Missa d'Infants ha acogido este domingo el estreno de una nueva composición dedicada a los niños y niñas víctimas de la dana, obra del director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal José Iturbi, Vicente F. Chuliá Ramiro, que ha dirigido la parte musical del acto.

Se trata de la composición 'Senyor tin pietat', del hijo de Salvador Chuliá, compositor del Himno del Centenario de la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados que se estrenó durante los actos centrales en 2023. Ha sido interpretado tras el primer canto de entrada 'L'Ave Maria'.

En la Missa d'Infants han participado la Orquesta Sinfónica José Iturbi, dirigida por Vicente F. Chuliá; la Coral Joan Baptista Comes, dirigida por Cristina Contreras; y la Escolanía de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, dirigida por Luis Garrido. Finalmente, en la despedida han sonado el Himno Oficial a la Mare de Déu, de L. Romeu; el Himno de la Comunitat Valenciana, de J. Serrano, a cargo del solista Miguel Bou, y el Himno de España.

Al acto han asistido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras autoridades políticas, militares, eclesiásticas y civiles.