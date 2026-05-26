Bendodo (PP) insta a Sánchez a suspender de militancia a Zapatero: "Ya no cuela que no se enteraba de nada"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, visita Utiel (Valencia) - PP

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha instado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a suspender de militancia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "después de todo lo que estamos viendo" tras su imputación en el 'caso Plus Ultra', algo "absolutamente urgente" ante "los días más oscuros de corrupción de la historia de nuestro país". "Ya no cuela que no se enteraba de nada", ha sostenido.

Así lo ha manifestado el dirigente 'popular', en declaraciones a los medios este martes en Utiel (Valencia), donde ha visitado el municipio para ver el estado de la reconstrucción tras la dana. Precisamente, ha señalado al respecto que el Gobierno de España "no tiene la cabeza en esto" porque tiene "todos los días un lío". Tuvo los de Santos Cerdán, los de Ábalos, los de Koldo, el Fiscal General, su mujer, sus hermanos, Zapatero ahora... he perdido la cuenta".

"Eso le tiene todo el tiempo ocupado y, evidentemente, no tiene tiempo para dedicarse a lo que realmente está, que es a la gestión de los españoles", ha argumentado Bendodo, que ha advertido de que España está "viviendo los días más oscuros de corrupción de la historia".

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP ha insistido en que Zapatero "no era uno que pasaba por allí, era el ideólogo del 'sanchismo', el muro de contención de la estructura 'sanchista'" y también "el director espiritual, el emisario de Sánchez a Suiza para negociar con los independentistas catalanes". "El muro se ha venido abajo y, si el muro se viene abajo, la estructura colapsa", ha señalado.

Además, ha incidido en que el expresidente del Gobierno "era la estrella, la estrella invitada en todas las campañas electorales, hasta la de Andalucía hace unos días" y por eso mismo "ya no cuela que Sánchez no se enteraba de nada, porque es imposible".

"NO TODO ESTO PUEDE SER CASUALIDAD"

"Puedes tener un tema aislado, que te salga alguien rana, puede pasarle a cualquiera, pero que te salga rana tu número dos, que tu primera mano derecha, --José Luis-- Ábalos, esté en la cárcel, que tu segunda mano derecha, --Santos-- Cerdán, pasó por la cárcel, que Koldo --García-- también, que tu Fiscal General esté condenado, que tu mujer esté a punto de sentarse en el banquillo, que tu hermano se sienta en el banquillo dentro de unos días y ahora Zapatero", ha aseverado, y ha apostillado: "No todo esto puede ser casualidad".

Según ha remarcado, a Zapatero "le achacan cuatro delitos" y esos "no los podía cometer sin la colaboración del Gobierno, de ministerios del Gobierno". "Esta es la explicación urgente que necesitamos", ha exigido Bendodo, que ha considerado que en Andalucía creían que ya lo "habíamos visto todo": "La Junta de Andalucía socialista de entonces se gastó el dinero de los parados andaluces en prostitución y en droga. Tal cual. Esto no me lo invento yo".

Sin embargo, ha añadido que llegaron a Madrid y vieron "que la corrupción 'sanchista' superaba a la corrupción socialista de Andalucía", con casos como "Koldo, Ábalos, Cerdán, la fontanera, las chistorras, todo esto". "Pero cuando creíamos que hemos visto todo, ahora el 'caso Zapatero', que es el 'caso Sánchez', y hemos visto que hasta tenía una joyería en su casa. Eso es muy difícil de entender y, sobre todo, muy difícil de explicar", ha aseverado.