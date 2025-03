Bendodo traslada a Mazón el "apoyo y compromiso" de la dirección nacional del PP para la reconstrucción "pese al ruido"

El dirigente 'popular' y el 'president' afean a Sánchez que "no presente" Presupuestos y le piden "que se marche"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha trasladado al 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, todo el "apoyo y compromiso" de la dirección nacional del partido para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre "pese a todo el ruido".

En estos términos se ha manifestado durante un acto de la formación sobre políticas de vivienda, previo a la XXVII Interparlamentaria 'popular', que se ha celebrado este lunes en el Museo Arqueológico (MARQ) de Alicante. Tanto Bendodo como Mazón han afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no presente" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que le han pedido "que se marche" y que "convoque elecciones".

Bendodo ha destacado que Mazón "está reconstruyendo todos los efectos de la dana", aunque ha apuntado que "evidentemente no es fácil", mientras Sánchez "está para estar", "no hace nada" y "cede en todo con tal de mantenerse sentado en el sillón de La Moncloa".

"Nosotros denunciamos desde aquí la paralización en el Congreso de la ley antiokupas, que se aprobó en el Senado hace más de un año. Como Sánchez sabe que va a salir adelante en el Congreso, no la lleva a votación", ha argumentado.

"BAJADA DE PANTALONES CONTINUA"

El dirigente 'popular' ha afeado también que el jefe del Ejecutivo central "se fue a Bruselas y se comprometió a incrementar el gasto en defensa" mientras "la mitad de su Gobierno", representada por Sumar, "convoca una manifestación contra eso" y "pide que España salga de la OTAN".

"Esta legislatura es la historia de una bajada de pantalones continua", ha valorado Bendodo, para posteriormente insistir en que Sánchez "traspasa líneas rojas a cambio de estar sentado en La Moncloa".

En este punto, ha considerado que Sánchez "vive del oxígeno del independentismo, aunque se está quedando sin él porque no saca adelante los Presupuestos, con la mitad del Gobierno en contra y sin llevar leyes al Parlamento". "No puede salir a la calle porque le abuchean. Esa es la realidad que tenemos con este presidente del Gobierno. Que convoque elecciones y se marche", ha añadido.

Y ha apostillado: "Sánchez dijo en su momento que si no eres capaz de presentar los Presupuestos debes convocar elecciones, porque un Gobierno sin ellos es tan inútil como un coche sin gasolina".

MAZÓN INSTA A SÁNCHEZ A "VENIR Y CUMPLIR" CON VALENCIA

Por su parte, Mazón, en la misma línea que Bendodo, ha insistido en que el PP "está por hacer" y que Sánchez "ni está": "Estará en La Moncloa, porque aquí no viene. Yo le voy a invitar a venir para que cumpla para la reconstrucción. No lo podré obligar, pero sí proponérselo, para que venga a ayudar en una de las tierras más abandonadas de España".

Además, ha presumido de que el Consell que preside ha conseguido "tener presupuestos" para la "reconstrucción" --tras el acuerdo que anunció la semana con Vox-- y "toda la Comunitat Valenciana" en condiciones "muy difíciles" y con "un panorama político que no es fácil" para las cuentas "del año más importante". "No tenemos mayoría absoluta, pero hemos cumplido", ha remarcado.

"Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita de tierra y haber cumplido con mi responsabilidad de que los diputados autonómicos tengan la oportunidad de votar sí o no. Que cada uno asuma su responsabilidad, yo he asumido la mía. El PP de la Comunitat Valenciana, en el momento más difícil, pone encima de la mesa los presupuestos que necesita su tierra, los de la reconstrucción. ¿Habrá algo más importante?", ha reflexionado Mazón.

Por todo ello, cree que Sánchez "no cumple con su obligación" porque "ni siquiera presenta" los Presupuestos, y considera que si no lo hace "es porque no los quiere", aunque "luego el Parlamento dirá".

"Si después de la desgracia más grande de la historia de España no tienes lo que tienes que tener para presentarlos, no te mereces ser presidente del Gobierno de España", ha agregado, para sentenciar que "lo demás es aprovechar el dolor injustamente y no cumplir con la obligación de trabajar y reconstruir".

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Durante sus intervenciones, ambos cargos del PP han cargado contra las políticas de vivienda del Gobierno de España y contra el anterior ejecutivo autonómico del Botànic.

En concreto, Bendodo ha reivindicado las propuestas de vivienda del PP "frente a anuncios vacíos de otros", ante lo que ha ejemplificado que "Sánchez prometió 200.000 viviendas y no ha hecho ni una en todos estos años", mientras que, a su juicio, en la Comunitat Valenciana "sí" se está trabajando en este ámbito.

Y ha enfatizado: "Por culpa de este Gobierno, los jóvenes españoles van a vivir peor que sus padres, con menos oportunidades que ellos. Estamos a tiempo de revertirlo y pararlo. El PSOE es experto en blindar desigualdades. El PP en blindar oportunidades y no ceder ante el independentismo".

De hecho, ha criticado la Ley de Vivienda estatal y otras normativas "nefastas" en los "siete años de 'sanchismo'", y le ha pedido que "por lo menos copie lo que hacen las comunidades autónomas gobernadas por el PP", con propuestas que "están dando resultados".

También sobre vivienda, Mazón ha defendido la gestión realizada por el PP en la Generalitat desde que es 'president'. Asimismo, ha reprochado al Botànic que en ocho años "no entregara ni una sola vivienda a desfavorecidos, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, jóvenes o familias monoparentales".

Así, ha defendido las "reducciones de impuestos" como el de transmisiones patrimoniales o el de sucesiones, así como el desarrollo del Plan Vive en las tres provincias, "con 303 ayuntamientos de todo signo político y casi 2.000 viviendas públicas en licitación". "Estamos ampliando la oferta, que es como baja el precio. No se puede topar porque se genera una burbuja soviética y venezolana", ha afirmado.

Al acto celebrado este lunes en Alicante también han asistido la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación alicantina, Toni Pérez, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, además de cargos del PP procedentes de toda España.