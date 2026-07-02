Bendodo(PP) dice que no hay precedentes de tantos imputados y que "hay que devolver la decencia democrática a España

II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP - PP

Carlos Gil apunta la necesidad de ayudar a los ayuntamientos que sufren despoblación y reivindica la reforma de la financiación local

CASTELLÓ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado hoy que no hay precedentes de tantos imputados, por lo que considera que desde las diputaciones, desde los ayuntamientos y desde los gobiernos autonómicos, entre todos, "hay que devolver la decencia democrática a España".

Así se ha expresado Bendodo durante la inauguración del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP que ha dado comienzo hoy en el Palacio de Congresos de Castelló, en la que también han participado el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Gil; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

"El sanchismo tiene que cesar la asfixia al municipalismo, pues asfixia a los ayuntamientos porque no gobiernan ellos en las diputaciones", ha resaltado el dirigente del PP, quien considera que al actual gobierno no le dará tiempo a abordar la financiación autonómica ni local. "Será Feijóo quien tenga que resolverla", ha manifestado Bedondo, quien cree que el Gobierno "utiliza a ayuntamientos y diputaciones como prestamistas".

"El sanchismo ha demostrado que es más independentista que municipalista, y Sánchez solo se limita a resistir", ha resaltado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, quien ha añadido que lo peor de un ejército en retirada -en referencia al gobierno de Sánchez- es "lo que destruye en su huida, pues nos va a dejar un país arrasado". "Sabe que su tiempo ha acabado y que Feijóo será presidente y se está dedicando a dejar el campo sembrado de minas", ha agregado.

"El socialismo siempre ha actuado así, el socialismo desaparece cuando se queda con el dinero de todos, y eso lo veremos en los próximos meses", ha manifestado Bendodo, quien ha criticado que "cada día que pasa hay un imputado más, hoy la directora de la Guardia Civil". "Tienen más imputados que diputados en el Congreso, cerca de 130, y son 15 los juzgados que están investigando, y esto no puede ser causalidad", ha explicado.

"NO HAN PARADO DE ROBAR"

Según el 'popular', "empezaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces", quien ha señalado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido utilizada por el Gobierno como "chequera partidista". "Faltan muchas explicaciones del Gobierno y el cese de la actual presidenta de la SEPI".

Por otra parte, Bendodo ha señalado que en el foro que se celebra en Castelló se hablará "de lo que preocupa a la gente, que quiere que los políticos les den solución a sus problemas, como financiación, competencias, administración con menos burocracia y despoblación rural". El 'popular' ha destacado que se ha conseguido que a las diputaciones, cabildos y consells se les dé espacio en el PP. "Hemos tenido encuentros en España y hemos preparado este modelo que el presidente Feijóo nos encargó", ha añadido.

Al respecto, ha subrayado que es necesario que la reforma de la financiación autonómica vaya de la mano de la financiación de las diputaciones y de los ayuntamientos. "Las diputaciones estamos sobre todo para atender a los pueblos pequeños, esa es la esencia de nuestro modelo", ha añadido.

Así mismo, ha señalado que se hablará en el foro de vivienda pues, aunque no es competencia de las diputaciones, "ha sido un gran fraude". "Sánchez ha engañado en todo, pero sobre todo en el tema de vivienda, puesto que anunció hace años que iba a construir 200.000 viviendas, pero no me encuentro ningún alcalde que me diga que le ha tocado alguna, es decir, son vivienda fantasmas", ha afirmado.

En este sentido, Bendodo se ha referido a las medidas que ha planteado el PP a nivel nacional para luchar contra la ocupación de viviendas. "El PP ha presentado una ley antiocupación, en la que la expulsión se produce en 24-48 horas que la presidenta del Congreso no mete en el orden del día porque la ganaríamos", ha lamentado.

MISMO DISCURSO

Por su lado, el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Gil, ha destacado que este foro nace de la conciencia de que el PP es "el partido de las soluciones, que trabaja por las personas y actúa con cercanía e inmediatez, como si fuera una gran familia". "Somos el único partido que tiene el mismo discurso hable donde hable, lo que nos aporta coherencia, sensatez y una forma de trabajar que los ciudadanos siempre han valorado", ha añadido.

"Tenemos que ser un partido vivo, dinámico, trabajador y responsable que se acerque a los ciudadanos, pues como partido unido somos capaces de alcanzar cualquier objetivo", ha apuntado Gil, quien ha afirmado que las diputaciones, los cabildos y consells juegan un papel "fundamental", acercando al territorio lo mejor de la política.

"Estamos ante un espectro político polarizado, la derecha con propuestas intransigentes e irreflexivas, y la izquierda con propuestas propagandistas y sectarias, y en medio estamos nosotros, con una política sensata, seria y coherente que trabaja y aporta soluciones a la ciudadanía", ha resaltado.

El 'popular también se ha referido al problema de la vivienda, "que no necesita discursos populistas, sino soluciones, con ayudas al alquiler y facilitar el futuro a los jóvenes". "Necesitamos reforzar el papel de las diputaciones como administración intermedia y de acercamiento de recursos al territorio, mientras que el reto demográfico es un desafío que comporta un compromiso territorial y económico. Hay que reforzar servicios y oportunidades con un sector primario fuerte", ha manifestado.

Según ha explicado, hay que ayudar a los ayuntamientos que sufren la despoblación y hay que plantear el Estatuto para los municipios de menor población que reconozca sus especificidades, mientras que ha reivindicado la "necesaria" reforma de la financiación local. "Solo desde la unidad y la reivindicación conjunta podemos tener una fuerza para alcanzar ese objetivo", ha subrayado.

NUEVO TIEMPO

Finalmente, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha dicho que espera que este foro sea punto de partida de ese nuevo tiempo que, en su opinión, necesita España, "y que solo puede liderar Alberto Núñez Feijóo". "Los populares bajamos los impuestos, seguimos promoviendo la construcción de vivienda, fomentamos el empleo, mientras que Sánchez sube los impuestos, lo que convierte a los autónomos en pequeños héroes", ha explicado.

"Estamos asfixiados por imputaciones y juicios que hace que los informativos estén monopolizados por los escándalos de Sánchez. Menudas joyitas están hechos los dirigentes del PSOE. Cualquier otro gobierno decente hubiera dimitido y hubiera dejado que hablen los españoles, que es lo que necesitamos", ha indicado.

"Nosotros estamos preparados para rescatar una vez más a este país y devolverlo donde se merece, no todas las Begoñas somos iguales", ha concluido.