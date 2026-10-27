La Beneficència renueva imagen y actualiza su agenda de actividades para buscar "un público más amplio"

La Diputación renueva la imagen cultural de La Beneficència y actualiza su propia agenda de actividades - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha presentado la nueva imagen de la programación cultural del Centre Cultural La Beneficència y la renovación de su propia 'Agenda de propuestas culturales', dos iniciativas destinadas a "mejorar la comunicación, reforzar la identidad de sus actividades y acercar la oferta de la institución a un público más amplio".

Así, con el objetivo de impulsar una oferta diversa, accesible y de calidad, y garantizar que la programación esté más presente en la vida cotidiana de la ciudadanía, el diputado de Cultura, Paco Teruel, ha dado a conocer esta mañana las nuevas marcas 'Música en la Bene' y 'Comboi en Família', diseñadas por Juanjo Alzira y Teresa Ferrer, así como el renovado diseño de la Agenda Cultural de la Diputación, proyecto dirigido por Pascual Lucas.

En este sentido, el diputado provincial ha destacado que el objetivo de la Diputación es "impulsar una oferta cultural amplia, diversa y de calidad", tanto a través de iniciativas propias como mediante la colaboración con otras administraciones y entidades.

En este sentido, ha resaltado el papel del Centre Cultural La Beneficència como uno de los principales espacios de referencia de una actividad que se extiende por la provincia. "Queremos que la programación cultural de la corporación provincial sea más reconocida, atractiva y fácil de identificar", ha señalado en referencia a la presentación de las nuevas marcas, que "dotan de personalidad propia a las propuestas musicales y familiares y refuerzan la identidad de La Beneficència como un espacio abierto, dinámico y accesible".

Teruel, acompañado por el director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios, Ricardo J. Roca, y de los responsables de los centros culturales de la Diputación, también ha puesto en valor la renovación de la Agenda Cultural de la Diputació de València, "una herramienta fundamental para informar, difundir y acercar a la ciudadanía la amplia oferta cultural de la Diputación".

Según ha explicado, esta actualización responde a la voluntad de "llegar a más personas, ampliar los canales de difusión y dar mayor visibilidad a la actividad cultural, mediante un diseño más atractivo y práctico, adaptado también a los entornos digitales con la incorporación de códigos QR". "Queremos que la oferta cultural de la Diputación sea también fácil de conocer, consultar y compartir", ha apuntado.

Las dos nuevas identidades visuales nacen con el objetivo de dotar de una personalidad propia a las principales líneas de programación del Centre Cultural La Beneficència, manteniendo su vinculación con la arquitectura, el patrimonio y la identidad de este espacio emblemático de la ciudad de València.

Así, bajo el paraguas de 'Música en la Bene', se integrarán propuestas como 'Música en construcció', 'Llavors de la terra', 'Plectograma', 'Recitals Iturbi' y 'Nadal a La Bene', entre otras actividades dirigidas a acercar la música a públicos diversos.

Por su parte, 'Comboi en Família' reunirá bajo una misma imagen la programación dirigida al público familiar, que incluye teatro, talleres y espectáculos pensados para disfrutar de la cultura en familia. Ambas identidades responden a una misma filosofía: organizar mejor la comunicación de la programación, facilitar su reconocimiento y ayudar a cada público a encontrar las actividades que más se ajusten a sus intereses.

La propuesta refuerza, además, el papel del Centre Cultural La Beneficència, que alberga las sedes de L'ETNO y el Museu de Prehistòria de València, como uno de los principales espacios de referencia de la actividad cultural de la Diputación.

La presentación ha servido también para dar a conocer la renovada Agenda Cultural de la Diputación, una publicación concebida para informar, difundir y acercar a la ciudadanía la actividad cultural impulsada por la Diputación. Así, la nueva imagen de la agenda apuesta por un diseño más atractivo y práctico, adaptado también a los nuevos entornos digitales mediante la incorporación de códigos QR que facilitan el acceso a la información y permiten ampliar las posibilidades de consulta.

De periodicidad bimestral, la Agenda Cultural recoge la programación de los tres grandes centros museísticos de la Diputación, el Museu de Prehistòria de València, L'ETNO (Museu Valencià d'Etnologia) y el MuVIM. También incorpora las propuestas de la Institució Alfons el Magnànim, el SARC, el Teatre Escalante y los servicios de Promoción Musical y de Didáctica, Promoción Cultural e Itinerancias.

La publicación ofrece una visión conjunta de la actividad cultural de la institución, y permite consultar en un mismo soporte una amplia variedad de propuestas y actividades. Asimismo, da visibilidad a las exposiciones itinerantes que acercan la actividad museística a los municipios y al calendario de visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos gestionados por la Diputación.