Benetússer aprueba tres proyectos para la reconstrucción postdana con una inversión de más de 7,7 millones

Benetússer logra la aprobación de tres nuevos proyectos para la reconstrucción tras la dana - AYUNTAMIENTO BENETÚSSER

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial ha aprobado tres nuevos proyectos de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, impulsados por el Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), que permitirán actuar sobre espacios urbanos y equipamientos fundamentales para la vida diaria del municipio, con una inversión global que supera los 7,7 millones de euros.

Las actuaciones aprobadas incluyen la reurbanización de la zona de Vicente Navarro Soler y calles adyacentes, la reurbanización del barrio de Los Grupos y parte de la avenida Paiporta y la rehabilitación del Centro Cultural El Molí, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El proyecto de Vicente Navarro Soler y su entorno supone una "transformación integral de una de las principales arterias del municipio, que quedó seriamente dañada tras la riada", ha afirmado. Las obras contemplan la demolición de los pavimentos deteriorados y su sustitución por nuevos firmes más resistentes, así como la renovación completa de las redes de saneamiento, agua potable y drenaje.

Además, se mejorará la accesibilidad mediante la ampliación de aceras y la adaptación de pasos de peatones, y se reordenará el tráfico con la implantación de un único sentido de circulación. El proyecto incluye también soluciones de drenaje sostenible, con pavimentos permeables y zonas ajardinadas que ayudarán a absorber el agua de lluvia, para reducir el riesgo de futuras inundaciones. Asimismo, se reforzará la seguridad en entornos escolares y deportivos con medidas específicas de calmado de tráfico.

En el caso del barrio de Los Grupos y la avenida Paiporta, la actuación permitirá recuperar completamente un entorno residencial muy afectado por la riada, donde el agua alcanzó niveles especialmente altos. Se llevará a cabo la reconstrucción de calles y aceras, la reposición de bordillos, registros y pavimentos, y la renovación integral de las redes de saneamiento, agua potable y riego.

También se reparará el alumbrado público, se sustituirán elementos deteriorados como farolas y arquetas eléctricas, y se repondrá la señalización viaria. El proyecto incluye además la recuperación de las zonas verdes, con plantación de nuevo arbolado, rehabilitación de jardineras y mejora de los espacios de convivencia, "de manera que se devolverá al barrio su imagen y funcionalidad previas a la riada", ha indicado.

Por su parte, la rehabilitación del Centro Cultural El Molí permitirá restaurar uno de los principales equipamientos culturales del municipio, afectado especialmente en su planta baja por la entrada de agua y lodo. La actuación contempla la renovación completa de instalaciones eléctricas, de fontanería, climatización y protección contra incendios, así como la sustitución de pavimentos, revestimientos, carpinterías y equipamiento dañado.

Además de reparar los daños, el proyecto incorpora mejoras para aumentar la seguridad del edificio, como la elevación de cuadros eléctricos a cotas superiores, la reubicación del grupo electrógeno en una zona protegida y el traslado del montacargas a una ubicación más segura y resistente frente a inundaciones.

Con estas tres nuevas aprobaciones, el Ayuntamiento de Benetússer tiene aceptadas por el Ministerio de Política Territorial 25 memorias de los 37 proyectos que configuran la actuación de reconstrucción en el municipio entre actuaciones en vía pública como en edificios municipales.

De esta forma, el consistorio ha explicado que continúa dando "pasos firmes en la recuperación del municipio, de manera que se combina la reparación de los daños con mejoras que permitirán contar con espacios públicos y equipamientos más modernos, accesibles y preparados para afrontar futuros fenómenos meteorológicos extremos".