Benetússer reconstruirá la plaza de San Sebastián y la hará "más moderna, segura y preparada" ante futuras inundaciones

Benetússer recibe la aprobación de la memoria de reconstrucción de la plaza de San Sebastián - RICARDO MARÍ

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) ha recibido la aprobación de la memoria de reconstrucción de la plaza de San Sebastián, que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones y pretende reconstruir los daños causados por la riada de octubre de 2024 e introducir mejoras.

El proyecto busca ofrecer a la ciudadanía una plaza "más moderna, segura y preparada" que responda a "los retos actuales del cambio climático y a las necesidades de la ciudadanía", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La nueva plaza incorporará pavimentos permeables y soluciones de drenaje sostenible que permitirán "una mejor infiltración del agua de lluvia, reduciendo los encharcamientos y el riesgo de inundaciones futuras".

Este cambio, según apuntan, supone "una diferencia notable respecto a la urbanización anterior, basada en superficies mayoritariamente impermeables, y reforzará la capacidad de la plaza para adaptarse a episodios meteorológicos extremos".

Asimismo, otro de los ejes fundamentales del proyecto es la accesibilidad universal ya que el diseño actual, con plataformas elevadas y escalones, "dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida, carritos infantiles o mayores".

La propuesta municipal eliminará estas barreras y apuesta por "recorridos continuos, pendientes suaves y pavimentos antideslizantes, garantizando que la plaza pueda ser disfrutada en igualdad de condiciones por toda la población".

ESPACIO INTERGENERACIONAL

El proyecto también redefine la plaza como un espacio "claramente intergeneracional" y se plantea una ordenación en zonas diferenciadas para la infancia, la juventud y las personas adultas, fomentando la convivencia y el uso compartido del espacio público.

Entre las novedades destacan la instalación de una zona infantil renovada, con juegos inclusivos y pavimento de caucho continuo; la posible incorporación de juegos de agua para los meses más calurosos; áreas juveniles con mobiliario específico para el encuentro y espacios para personas mayores, con juegos biosaludables e incluso una pista de petanca de dimensiones reducidas.

Por último, la renaturalización de la plaza es "otro de los grandes valores añadidos del proyecto" por lo que se incrementará la presencia de arbolado y zonas verdes, creando más sombra y mejorando el confort térmico, especialmente en verano.

La jardinería propuesta utilizará especies adaptadas al clima mediterráneo y de bajo consumo hídrico, lo que reducirá los costes de mantenimiento y contribuirá a la biodiversidad urbana.

Todo ello se completa con la renovación de las redes de agua potable, riego y alumbrado, la instalación de iluminación eficiente y la mejora de la seguridad en el entorno escolar cercano, donde se ubican dos centros educativos.