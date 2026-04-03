Benetússer revive el juicio de Jesús ante Pilatos a la espera de recuperar el pretorio romano destrozado en la dana

Benetússer revive el juicio de Jesús ante Pilatos - AJUNTAMENT BENETÚSSER

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) ha vuelto a quedarse pequeña este Viernes Santo ante la visita de cientos de personas que han rememorado el juicio de Jesús ante Pilatos con la representación que realiza desde 1949 la Agrupación Cultural La Pasión en el día grande de la Semana Santa de Benetússer.

Por segundo año consecutivo, la representación se ha celebrado sin el imponente pretorio romano que servía como escenario desde hace más de seis décadas. La dana del 29 de octubre de 2024 destrozó el decorado y lo dejó inservible. En el último pleno municipal se aprobó una modificación de crédito de 250.000 euros proveniente de remanente de tesorería para reponer los escenarios y que en 2027 la representación vuelva a contar con un escenario acorde con la tradición benetusina.

"Esperamos que el año que viene el nuevo escenario sea una realidad para volver a la normalidad de una de las celebraciones más importantes en nuestro calendario, una tradición que forma parte de la idiosincrasia de nuestro municipio, que nos sitúa en el mapa y que se ha convertido en el principal reclamo turístico de Benetússer", manifiesta la alcaldesa, Eva Sanz.

Tras la representación del juicio, como marca la tradición, Jesús, encarnado por última vez por el actor Denis Madrid, ha sido trasladado por el camino de la Amargura hasta el Monte Calvario donde fue crucificado.

Durante el traslado se han sucedido escenas como la ayuda del Cirineo, el encuentro con la Virgen María --encarnada de nuevo por Alicia Giner, madre en la vida real de Denis Madrid--, el gesto piadoso de la Verónica o el desprecio de Asbero a Jesús.

La culminación de la representación ha llegado con la crucifixión en el escenario de la plaza Cardenal Benlloch que representa el Monte Calvario y con el que ha finalizado la jornada matinal. Al acto han asistido el conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama, la primera edil y una nutrida representación de la corporación municipal.

En la noche del Viernes Santo se representa en la plaza Cardenal Benlloch la estampa sacra del Descendimiento para posteriormente arrancar la procesión general del Santo Entierro.

TAMBORRADA

Para este sábado, a las 22.30 horas está programada la representación de la Resurrección del Señor en la plaza Carbenal Benlloch. Una vez finalizado dará comienzo el desfile de la resurrección organizado por la Cofradía del Santo Descendimiento y Cristo Resucitado. La noche finalizará con una tamborrada festiva por las calles del municipio.

Los actos de celebración de la 77 edición de la Semana Santa de Benetússer, declarada Fiesta de Interés Turístico, finalizarán el domingo por la mañana con la procesión del Encuentro entre la Virgen de los Dolores y el Sagrado Corazón de Jesús, que se celebrará en la plaza del Ayuntamietno con disparo de tracas y suelta de palomas.