Benicalap, el 'Barri de la Música', tendrá un nuevo auditorio que será la sede de la Banda Sinfónica Municipal

La alcaldesa de València, María José Catalá, presenta el proyecto del nuevo auditorio de Benicalap - MAO

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo auditorio de Benicalap se convertirá en la sede de las entidades musicales y sociales del barrio y de la Banda Sinfónica Municipal, "una institución centenaria que merece unas instalaciones a nivel de la experiencia artística que representa".

Así lo ha declarado la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha presentado este lunes en el Ayuntamiento el proyecto de esta nueva instalación. La idea nace del "tejido musical y cultural que ha conformado una base muy sólida sobre la que construir" el nuevo complejo, ha aseverado.

Catalá ha explicado que "lo primero que ha existido en el distrito es una sociedad activa, culturalmente inquieta y musicalmente involucrada". Por lo tanto, ha afirmado que "el Ayuntamiento debe corresponder con una infraestructura de primer nivel".

Al mismo tiempo, ha subrayado la declaración de Benicalap como 'Barri de la Música': "No es un gesto simbólico, sino el reconocimiento a un barrio que ha hecho de la música una de sus principales señas de identidad, gracias a la labor de sus nueve sociedades musicales (agrupaciones, orquestas, coros, rondallas, 'dolçainers'), al compromiso de sus vecinos y a la enorme aportación cultural que realizan para toda València".

Así, la primera edil ha asegurado que "será la segunda gran infraestructura musical de la ciudad", por detrás del Palau de la Música. El nuevo recinto constituirá "un lugar común que canalice la rica vida musical de Benicalap".

De esta forma, el auditorio estará a disposición de todas las sociedades musicales del barrio, "como un espacio concebido para la interpretación, el ensayo y la formación; pero también para la convivencia, puesto que contará con un área destinada al uso vecinal", ha adelantado Catalá.

Además, ha anunciado que, este viernes, la Junta de Gobierno Local aprobará la apertura del proceso de licitación de las obras. Tras ello, dará inicio el proceso administrativo de contratación, con la previsión de empezar los trabajos de obra a principios del próximo año 2027.

"Nuestra ciudad no se entiende sin sus sociedades musicales, sin las bandas, sin sus escuelas de música sin los miles de valencianos que viven la música desde pequeños y la convierten en una forma de entender la vida. Y esa realidad merece una estrategia, una planificación y unas infraestructuras a la altura", ha confesado.

"GRAN NÚCLEO DE ACTIVIDAD CULTURAL"

El nuevo espacio estará ubicado junto a Jubiocio y la Biblioteca Municipal Carmen Sánchez Cutillas, "conformando un gran núcleo de actividad cultural y social que vertebrará la vida del barrio, generará nuevas dinámicas y reforzará su protagonismo dentro de València", ha subrayado la alcaldesa.

A su vez, dispondrá de una sala principal con un escenario dimensionado para albergar una banda sinfónica completa y una zona para el público con capacidad para 425 espectadores dividida en dos niveles, una planta baja y una planta alta que permitirá adaptar el aforo según la naturaleza del evento.

NUEVA CENTRALIDAD MUSICAL PARA LA CIUDAD

El proyecto "es fruto del diálogo con los vecinos y vecinas y de un amplio trabajo técnico. Después de analizar las necesidades para la celebración de conciertos y ensayos de gran formato, y tras recoger las aportaciones de la Asociación Vecinal de Benicalap, se ha diseñado un edificio mucho más ambicioso que el que se había previsto al principio".

Para ello, se ha aumentado la capacidad del recinto y se han incorporado los espacios necesarios para la Banda Sinfónica Municipal, "para garantizar unas prestaciones acústicas de primer nivel". La superficie construida, distribuida en cuatro plantas, superará los 2.550 metros cuadrados, frente a los 1.000 m2 previstos en el proyecto inicial.

En concreto, la superficie útil total será de 1.932 m2. El Auditorio dispondrá de una sala principal con un escenario dimensionado para albergar una banda sinfónica completa, y una zona para el público con capacidad para 425 espectadores, dividida en dos niveles: una platea baja y una platea alta, que permitirán adaptar el aforo según la naturaleza del evento.

Las instalaciones se completan con camerinos, una zona de uso logístico, una sala de control, aulas de formación, espacios administrativos y zonas de descanso para los músicos. Además, se ha reservado un espacio para que pueda ser utilizado por las entidades vecinales y sociales del barrio.

El nuevo equipamiento se distribuirá en tres plantas más una de sótano, que será la que albergará el núcleo principal de las actuaciones, incluyendo el escenario, la zona baja de la platea y los camerinos. La planta baja acogerá el vestíbulo y la platea alta de la sala, además de la sala polivalente y los espacios de uso vecinal.

En la primera planta se establecerá la zona de trabajo, administración y formación, con aulas, oficinas, zonas de archivo y salas de reuniones. Y, finalmente, en la segunda planta se ubicará el espacio técnico, con una zona reservada para el personal con taquillas y la sala de descanso.

En cuanto a los accesos, el edificio dispondrá de una entrada para el público del Auditorio, una restringida solamente para músicos y personal y por último, otra entrada independiente a la zona de uso vecinal.