Benicàssim e instituciones valencianas enmudecen por el asesinato machista de Ana, "un fracaso como sociedad"

CASTELLÓ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de la ciudad de Benicàssim (Castellón) ha enmudecido este martes durante los tres minutos de silencio convocados por el asesinato machista de Ana, una mujer de 64 años, presuntamente por parte de su expareja, un hombre de 70 que está detenido. Los asistentes han secundado este acto en recuerdo por la enfermera asesinada y como repulsa ante la lacra de la violencia de género. Otras instituciones valencianas como la Generalitat o Les Corts también se han concentrado para condenar el crimen.

El crimen sucedió este pasado lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima como enfermera. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica y finalmente falleció tras el traslado al hospital, mientras él fue arrestado.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un caso de violencia de género, lo que eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. No había denuncias previas ni la víctima ni su expareja estaban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGen).

En la concentración en Benicàssim han participado la alcaldesa de la ciudad, Susana Marqués, y miembros de la corporación municipal, junto a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, y la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá. Se han sumado representantes del ámbito sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como compañeros y compañeras, profesionales y responsables del centro de salud donde trabajaba Ana y centenares de benicenses.

En el acto se ha leído una carta que ha precedido a los tres respetuosos minutos de silencio, solo rotos al final por un emotivo aplauso por parte de todos los presentes en recuerdo de la enfermera asesinada.

"Lamentablemente, la muerte de Ana es el reflejo de un fracaso como sociedad y de una violencia demasiadas veces callada, que se disfraza de control, de celos, de posesión, que no vamos a consentir que nadie normalice, ni que se niegue", ha declarado la alcaldesa de Benicàssim, cuyo Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

En Castelló de la Plana se ha celebrado un minuto de silencio que ha contado con la asistencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, así como la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco. Otra concentración se ha llevado a cabo ante la Diputación provincial.

IR A LAS RAÍCES DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Por su parte, la Universitat Jaume I (UJI), al igual que otras instituciones académicas valencianas, ha realizado una concentración silenciosa, convocada por la rectora Eva Alcón, para manifestar el rechazo al asesinato machista. "Es la expresión máxima de la crueldad de la violencia machista. Una violencia que tiene causas y, por tanto, hay que ir a las raíces que la sustentan para erradicarla. Además, las universidades tenemos que poner nuestras capacidades formativas, científicas e institucionales para acabar con esta lacra social y las estructuras que la sostienen", ha manifestado la vicerrectora de Políticas Inclusivas e Igualdad, Elsa González.

En València, en Delegación de Gobierno se ha guardado un minuto de silencio presidido por la delegada, Pilar Bernabé, quien se ha sumado "al dolor de su familia, de sus hijos, de todos los familiares y amigos de Ana María, al dolor de Benicàssim y a la condena más absoluta a la violencia machista".

"Y, por supuesto, todos los discursos negacionistas no contribuyen o no ayudan a combatir uno de los principales terrorismos que se producen en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista", ha recalcado, y ha avanzado que el hombre detenido pasará este miércoles a disposición judicial.

A las puertas del Palau dels Borja, sede de Les Corts Valencianes, se han celebrado tres minutos de silencio en una convocatoria que ha contado con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios y que ha estado presidida por la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó. Como es habitual los últimos años, se han colocado de forma separada los grupos de la derecha y la izquierda: PP y Vox tras la pancarta de 'No a la violència contra les dones' y PSPV y Compromís detrás de otra con el lema 'Les Corts contra la violència masclista'.

En el Ayuntamiento de València, concejales y concejalas de los cuatro grupos municipales, encabezados por la alcaldesa Mª José Catalá, han participado en el minuto de silencio a las puertas de la casa consistorial.