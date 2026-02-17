Se elevan a 7 las asesinadas este año por violencia de género, tras confirmar Igualdad el caso de Benicàssim (Castellón)

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el último caso, ocurrido en Benicàssim (Castellón).

Se trata de una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por su ex pareja, de 70 años, el pasado 16 de febrero. Igualdad indica que no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que la Guardia Civil detuvo a un hombre este lunes por supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón).

Los servicios médicos atendieron a la mujer en el centro de salud y, posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, la sanitaria falleció, según el instituto armado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo homicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.