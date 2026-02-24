Benidorm, abierto a negociar con la familia Puchades el pago de más de 283 millones por suelo de Serra Gelada

Archivo - Serra Gelada de Benidorm - AYUNTAMIENTO BENIDORM - Archivo

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez (PP), ha confirmado que el Ayuntamiento está abierto a negociar con Murcia Puchades el pago de 283 millones de euros más intereses tras la sentencia que condena al consistorio a pagar dicha cantidad a esta familia en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, en el parque natural de Serra Gelada.

La corporación local debatirá este viernes en el pleno "abrir una vía de diálogo con los propietarios" tras adherirse al Fondo de Impulso Económico, algo que también se aprobará en la sesión plenaria y que va implicar que la administración solicite un préstamo de 55 millones de euros, que cuenta con la resolución favorable del Ministerio de Hacienda, para afrontar parte de la cuantía fijada en la condena.

Así lo ha dado a conocer este martes el primer edil en una rueda de prensa, después de trasladar ambas cuestiones a los tres grupos de la corporación municipal en una junta de portavoces en la que, según ha remarcado, se les ha facilitado "toda la información" al respecto, ha informado el consistorio en un comunicado.

Tras la celebración de esta junta de portavoces, Pérez ha explicado que el pleno abordará estas cuestiones en dos propuestas diferentes, que han sido dictaminadas este martes en la comisión informativa de Régmien Interior, una vez han sido finalizados ambos expedientes con sus correspondientes informes técnicos, como paso previo para su inclusión en la sesión plenaria.

PRÉSTAMO

Así, la primera de las propuestas que se van a dictaminar en comisión y a aprobar en pleno es la formalización de la operación de préstamo con las entidades financieras que determine el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales, en su modalidad de Fondo de Impulso Económico, por una cuantía de 55 millones de euros, "una vez que el Ministerio de Hacienda ha resuelto favorablemente la solicitud cursada desde Benidorm el pasado enero".

Como ya explicó el pasado 29 de enero, la adhesión a este fondo "es posible porque las cuentas del Ayuntamiento están perfectamente saneadas", recalcan desde la institución local, y añaden que esto es algo que ya apuntó el propio Ministerio cuando abrió esta "ventana de oportunidad" y que los técnicos municipales ratifican en sus informes.

Del mismo modo, recalcan que la Intervención municipal, en un informe de 28 de enero de 2026, consideró que el Ayuntamiento "puede asumir la devolución de dicho importe sin menoscabar los servicios que en la actualidad presta el municipio", en un plazo de 12 años y a un tipo de interés en torno al 3,5 por ciento, iniciándose la amortización a partir del próximo año 2027, según el calendario planteado por los técnicos. "La devolución de este préstamo tampoco se va a traducir en una subida de impuestos", ha reiterado este martes el alcalde.

La segunda de las propuestas que se va a abordar es conceder un plazo de audiencia a las partes con derechos reconocidos en el APR-7, por un plazo de siete días naturales, para que se pronuncien "sobre la viabilidad de adquirir un acuerdo de colaboración y los términos" de este.

"El criterio de los técnicos es que es ahora, y no antes, cuando hemos llegado al momento procedimental oportuno que nos permite abrir esta vía de diálogo con un único objetivo en mente, que es la defensa del interés general de Benidorm y de todos los y las benidormenses", ha recalcado Pérez.

"SOLO TÉCNICOS"

Preguntado por quiénes participarán en esta audiencia, el primer edil ha dicho que "solo técnicos" y ha descartado, de este modo, la participación de políticos en esta negociación. "Estoy convencido de que esta fórmula es la mejor", ha manifestado.

Y en alusión al PSPV local, ha subrayado: "Si hubiera una lealtad mínima por parte de todos los grupos políticos, igual optaríamos por otro camino, pero lamentablemente llevamos semanas viendo la falta de lealtad de algunos y no solo en este asunto".

Por último, el primer edil ha indicado que, una vez aprobadas ambas propuestas, el Ayuntamiento dará traslado a los tribunales de los pasos que se están dando para abordar el cumplimiento de la sentencia, y que atenderá, así, "a la petición formulada por los propios juzgados".