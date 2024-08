Benitatxell califica el agua como no potable por el exceso de sales derivado de la intrusión marina

ALICANTE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha decretado la no potabilidad del agua, a causa del exceso de sales derivado de la intrusión marina, por lo que no debe ser consumida y los únicos usos permitidos son los de limpieza e higiene personales. La situación

Así lo ha decretado el consistorio este viernes en un bando firmado por el alcalde, Miguel Ángel García Buigues, en el que se indica que esto llega a consecuencia de la situación de sequía en los últimos dos años, que ha provocado la salinización de su principal acuífero y "a pesar de realizar las actuaciones" a su alcance, que están contempladas en el Plan Especial de Sequía que el Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell aprobó y remitió a la Confederación Hidrográfica del Júcar antes del verano.

No obstante, el consistorio ha señalado que los últimos resultados analíticos muestran "unas concentraciones de los parámetros sodio y cloruros en el agua superiores a los máximos permitidos por la legislación técnica sanitaria vigente (RD 3/2023)".

A mediados del pasado mes de junio, el Ayuntamiento comunicó a la población que la situación de sequía estaba afectando "gravemente" a la calidad del agua de los pozos y, pasados dos meses y "a pesar de las actuaciones preventivas realizadas, no ha permitido mejorar la situación de la calidad hídrica para el abastecimiento".

El consistorio ha precisado que las analíticas tomadas a principios del mes de agosto, y los pertinentes contra análisis realizados, han determinado una concentración en sodio de 612 mg/litro y de cloruros de 1.848 mg/litro, con una conductividad total de 3.460 uS/cm.

"No existe ningún otro parámetro que excede los umbrales de potabilidad establecido, siendo únicamente el problema de la no potabilidad el exceso de sales derivado de la intrusión marina. No hay existencia otros parámetros químicos y biológicos de carácter tóxico y patógenos", ha detallado.

Esto ha causado que la autoridad sanitaria haya decretado que el agua no es potable y que, por lo tanto, no debe ser consumida, siendo solo los usos de limpieza e higiene personales los permitidos.

El Ayuntamiento ha apuntado que esta situación se mantendrá "mientras las condiciones climatológicas no cambien y puedan permitir la recarga de los acuíferos, o una vez las altas demandas de agua en verano bajen". Al respecto, ha añadido que en esta última línea "se van a tomar acciones correctivas, contempladas en el Plan de Sequía, como la supresión de consumos municipales no esenciales y la bajada de las presiones en el abastecimiento".

El Ayuntamiento ha rogado a la ciudadanía que realice "un uso responsable del agua en beneficio de todas y todos" y ha indicado que espera que los proyectos que tienen previsto su inicio en el cuarto trimestre del 2024, entre los que ha citado la ejecución de la nueva desaladora y de las nuevas captaciones de agua y tuberías de transporte, "ayuden a gestionar estos episodios en beneficio de los usuarios para poder ofrecer una mejor calidad del servicio a los vecinos y vecinas".