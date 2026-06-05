Bernabé aboga por el "diálogo" entre la acampada docente y el Corpus para garantizar la seguridad: "Esto es clave"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (i), durante un encuentro con los representantes de la entidad Amics del Corpus, en el Palau del Temple, a 5 de junio de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha abogado por el "diálogo" entre la acampada docente y la organización de la festividad del Corpus de València para poder desarrollar con normalidad los actos del fin de semana y ha remarcado como "imprescindible" y "fundamental" la necesidad de "garantizar la seguridad de las personas": "Esto es clave y hay que asegurarla en todos los términos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, tras recibir en la Delegación del Gobierno el pomell del Corpus, donde ha asegurado que "siguen las conversaciones" entre ambas partes. Dicho esto, ha reivindicado "el diálogo y la capacidad de acuerdos", un aspecto en el que la Generalitat "ha demostrado que es incapaz".

Bernabé ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad y que se puedan celebrar también los actos del Corpus con "todas las condiciones de seguridad", para lo que ha garantizado que "se va a seguir hablando con todos y cada uno de los agentes de los que forman parte de esta celebración que organiza el Ayuntamiento de València".

Por eso mismo, ha confiado en que el consistorio "también esté en este momento hablando con las personas que tanto están en la plaza --en alusión a la acampada educativa-- como también, por supuesto, con las personas que tienen que organizar y que tienen que llevar a cabo el desarrollo de los actos del Corpus".

"Espero que se siga con esa capacidad de acuerdo y de diálogo por todas las partes. Estoy convencida de que va a ser así. Sé que también están hablando entre ellos y creo que esta es la mejor de las vías", ha aseverado Bernabé, que ha agregado: "No podemos pensar en ningún momento que la capacidad de un ayuntamiento que organiza un evento como es el del Corpus no sea hablar con todas las partes".

"EL DIÁLOGO SIEMPRE ESTÁ POR ENCIMA DE TODO"

En este contexto, ha valorado que en "la unanimidad de todas las conversaciones" está "que el diálogo siempre está por encima de todo". "Todas las acciones que se puedan llevar a cabo tienen que ser de una manera dialogada, hablada y, sobre todo, que no perjudique la seguridad de las personas", ha remarcado.

La delegada del Gobierno ha hecho hincapié en que esta última es "una cuestión fundamental y básica", por lo que resulta "imprescindible garantizar la seguridad de las personas". "Esto es clave y hay que asegurarla en todos los términos", ha insistido.

Por lo tanto, "siempre y por encima de todo", ha alabado "la capacidad de dialogar" y ha confiado en que "todas las personas que están en este momento y que estamos en este momento hablando" tengan "todas y cada una de ellas la voluntad de que se pueda llevar a cabo las reivindicaciones, pero por supuesto una fiesta tan importante como es la del Corpus".

EL "MAYOR DESASTRE" DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PP

En otro orden de asuntos, Pilar Bernabé ha destacado que ha mantenido un encuentro con la asociación Amics del Corpus ante una celebración que este año "viene marcada por las reivindicaciones que se están produciendo en la ciudad de València y en toda la Comunitat Valenciana en el marco del mayor desastre en la política educativa" por parte del PP.

Precisamente, ha afeado a esta formación que en las últimas cuatro semanas no haya mostrado "capacidad alguna de sacar adelante una solución para un problema" ante el cual "los profesores y las profesoras vienen reclamando soluciones por parte de la Generalitat".