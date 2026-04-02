Bernabé acusa a Feijóo y a Llorca de "seguir escudando a Mazón" para que no diga toda la verdad a la jueza de la dana

Archivo - La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de "seguir escudando" al 'expresident' Carlos Mazón, quien sigue como aforado ante la justicia al mantener el acta de diputado 'popular' en Les Corts, para, a su juicio, que "no diga toda la verdad" ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios la también secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València dos días después de que la magistrada de Catarroja rechazara la personación del 'expresident' en la causa. La instructora respondió así a la petición formulada el día anterior por la representación legal de Mazón de personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

Ante la posibilidad de que Mazón recurra la decisión de la jueza, Bernabé ha recordado que el 'expresident' "salía en la tele día sí y día también diciendo que quería colaborar con la justicia y que estaba totalmente dispuesto a colaborar con la justicia".

"Es él y es su partido, el PP que gobierna en la Comunitat Valenciana, los que han salido todos los días diciendo su máximo respeto y colaboración con la justicia, pero no paramos de ver que el Partido Popular en la Comunitat Valenciana y el gobierno de la Generalitat que hoy preside el señor Pérez Llorca lo único que están haciendo es entorpecer el trabajo de la jueza de Catarroja, entorpecer el trabajo de la justicia e intentar, sin duda alguna, que el señor Mazón no se tenga que ver frente a la verdad", ha aseverado.

Tras afirmar que "Mazón y verdad nunca pueden ir de la mano", la 'número cuatro' del PSOE ha señalado que el PP tiene "la oportunidad" de que el 'expresident' pueda decir la verdad y, para ello, "solo hay que hacer una cosa muy sencilla: que Feijóo y Pérez Llorca le digan al señor Mazón que entregue el acta inmediatamente". "Porque el despropósito que estamos viviendo con el señor Mazón y con el Partido Popular en la Comunitat Valenciana es de una magnitud tremenda y de unas consecuencias terribles para la política y para la confianza en los valencianos y las valencianas en la política", ha reiterado.

Según ha argumentado, es "indigno para la política" que un partido como el Partido Popular "siga escudando a ese señor que hoy sigue entorpeciendo el trabajo de la justicia con el único fin de no decir la verdad". También ha criticado que "todo el trabajo que ha hecho la Generalitat en este año y medio ha sido entorpecer el trabajo de la justicia, mentir, manipular y sustraer de forma indebida grabaciones que debían de estar custodiadas, solo con el fin de manipular, de mentir, de tergiversar y de generar un falso relato de lo que pasó el 29 de octubre de 2024".