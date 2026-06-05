Bernabé afirma que el PSOE ha dado "todas las explicaciones" sobre Leire Díez y muestra "voluntad absoluta de colaborar"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios durante un encuentro con los representantes de la entidad Amics del Corpus, en el Palau del Temple, a 5 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido que el partido ya ha dado "todas las explicaciones" sobre la exmilitante socialista Leire Díez y ha remarcado que la formación tiene "voluntad absoluta y total de colaborar" con la justicia en este caso.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, tras recibir en la Delegación del Gobierno el pomell del Corpus, tras los mensajes de Leire Díez intervenidos por la UCO, preguntada por si esta trama puede salpicar judicialmente al PSOE.

Bernabé ha remarcado que el partido "viene colaborando en todos y cada uno de los ámbitos, como siempre ha hecho", y ha defendido que el PSOE "tiene auditadas sus cuentas, como bien venimos explicando en todas estas ocasiones". "Y esas cuentas están en este momento, de hecho, aportadas por el PSOE en los ámbitos judiciales", ha añadido.

Preguntada sobre por qué nadie sabía nada de las visitas de Leire Díez a Ferraz, la delegada del Gobierno ha argumentado que esta es una cuestión sobre la que se han dado "todas las explicaciones que aquí la voluntad absoluta y total es de colaborar, es de dar toda la información requerida".

"Aquí no se rompe a martillazos absolutamente nada, no se rompen discos duros a martillazos y no se esconde absolutamente nada. Se explican las cosas, se da toda la información y así es como viene trabajando y como se viene viendo a lo largo de todo este tiempo", ha zanjado la también secretaria de Igualdad del PSOE.