Bernabé agradece la "diligencia" de la Policía en el arresto de un hombre por amenazar a Mazón y anima a denunciar

Reprocha al PP que no felicite a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que "genere polémicas donde no existen"

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido el trabajo "diligente" de la Policía Nacional en la detención de un hombre por presuntamente amenazar en redes sociales al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Además, ha condenado el hecho y ha animado a todas aquellas personas que "en cualquier momento puedan sentirse víctimas de delitos de odio a que denuncien porque las denuncias sirven para que la Policía pueda actuar como ha hecho y como va a seguir haciendo".

Así lo aseverado la representante de la administración central, a preguntas de los medios en Guadassuar (Valencia) durante una visita a las actuaciones que se están desarrollando en caminos rurales e infraestructuras agrarias afectadas por la dana, tras la detención de un hombre de 30 años al que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Catarroja, en funciones de guardia, ha dejado en libertad con medidas cautelares.

Este varón, que deberá comparecer ante el juzgado cada 15 días, queda investigado en una causa abierta por un delito de amenazas, sin perjuicio de ulterior calificación, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

"Desde luego condeno todos los ataques y amenazas y que las redes sociales, desgraciadamente, se han convertido en un espacio donde verter odio y proferir amenazas contra distintas personas. También recomiendo y agradezco que la Generalitat que haya presentado las correspondientes denuncias y animo a aquellas personas que también, a través de las redes sociales o en cualquier momento puedan sentirse víctimas de delitos de odio y de amenazas, a que denuncien porque las denuncias sirven para que la policía pueda actuar como ha hecho y como va a seguir haciendo", ha aseverado.

"Lo digo también --ha continuado-- porque he tenido que leer algún comentario precisamente del Partido Popular exigiéndome a mí como delegada del gobierno que garantice la seguridad y se les ha olvidado decir y agradecer el trabajo de la Policía que efectivamente ha garantizado la seguridad del presidente".

Preguntada por las manifestaciones de representantes 'populares' mostrando su "sorpresa" por el hecho de que no se informara de la detención, Bernabé ha replicado que lo que a ella le parece "sorprendente es que salga el Partido Popular a decir algo de estas características cuando lo que ha hecho la Policía Nacional es actuar y actuar de forma eficaz como lo hacen siempre".

La delegada ha subrayado que ella "sí" condena "cualquier tipo de violencia verbal o cualquier tipo de agresión que se produzca ante cualquier persona". "Y por supuesto también ante el presidente", ha remarcado.

Sobre las acusaciones a la oposición --PSPV y Compromís-- de caldear el ambiente, Bernabé ha considerado que "aquí quien crispa el ambiente es quien no quiere escuchar a la ciudadanía y la ciudadanía ha hablado de forma pacífica y de una forma clara en las últimas manifestaciones".

Ha lamentado que el PP quiera "generar polémicas donde no existen" y ha reprochado que esto es algo a lo que "nos tienen todos muy acostumbrados". "Se ha producido un hecho, ha habido una denuncia y la Policía ha actuado de forma diligente. Y la Policía no manda comunicados permanentemente cada vez que detiene a alguien", ha puntualizado.

"ME CANSA MUCHO EL CIRCO"

"Me cansa mucho el circo este. Fíjese dónde estoy y cómo estoy y dónde he estado, dónde estoy y dónde estaré. He estado en los municipios, he estado viendo cuáles son las necesidades de la ciudadanía y desde luego la ciudadanía lo que merece es que sigamos trabajando y que estemos dedicados a esto. El circo, el barro, todas esas cosas y esa sobreactuación y espectáculo verbal al que nos tienen acostumbrados últimamente conmigo no van a contar", ha criticado.

Por último, e inquirida por si hay previstas nuevas detenciones, ha comentado que es "una cuestión que la Policía Nacional", que es la que está trabajando. "Son unas tres denuncias que se produjeron y que lleva su curso y, por lo tanto, yo también animo a todas las personas siempre a denunciar este tipo de hechos", ha zanjado.