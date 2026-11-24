La cabeza de lista al Congreso por Valencia del PSPV-PSOE para las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé, en un acto en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna (Valencia) - PSPV

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por Valencia del PSPV-PSOE para las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé, ha reivindicado el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias vidas frente a la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre una joven de 25 años que solicitó la eutanasia y ha apelado a este colectivo para frenar la "involución" que, a su juicio, representan los 'populares' y Vox. "Quieren controlarnos y decirnos qué hacer", ha advertido.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos durante un acto celebrado en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna (Valencia), al que han asistido más de 300 personas y en el que ha participado la alcaldesa del municipio, Lara Romero, según ha informado el PSPV en un comunicado.

"Ese es el concepto que tiene la derecha de las mujeres, que son niñas y que no pueden decidir. Pues claro que podemos decidir y vamos a decidir que el PP y la derecha ultra no entren en La Moncloa", ha manifestado Bernabé, que también se ha referido al anuncio del PP de eliminar el Ministerio de Igualdad. "No son solo palabras, significa que se van a cargar las políticas de igualdad", ha proclamado.

La dirigente socialista ha apelado igualmente a "la memoria frente a la nostalgia del franquismo" de la candidata del PP por Valencia y alcaldesa de la capital, María José Catalá. "Ellos tendrán nostalgia, pero nosotros tenemos memoria y la memoria nunca nos la robarán", ha señalado, para posteriormente pedir a "todas las abuelas de España" que les expliquen a sus nietas "que con Franco no se vivía mejor".

Bernabé ha contrapuesto la gestión de las crisis económicas del PP con la del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ya sabemos lo que son los sacrificios, porque ellos ya lo hicieron. Pusieron el copago, congelaron las pensiones y congelaron el salario a todos los funcionarios", ha incidido.

Frente a ello, ha destacado que ahora la pensión media ha aumentado 500 euros y que el salario mínimo ha pasado de 738 a 1.320 euros "gracias a un gobierno de Pedro Sánchez que ha garantizado que las pensiones suban como mínimo el IPC y que ha ampliado los derechos de los españoles". "Frente a la involución, los recortes y los sacrificios que promete el PP, los socialistas apostamos por seguir avanzando en derechos y en calidad de vida", ha incidido.

VIVIENDA

En materia de vivienda, Bernabé ha denunciado la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a aplicar la ley estatal y los cambios legislativos que permiten la descalificación de las viviendas protegidas. "En València, donde la número uno al Congreso por el PP es alcaldesa, están vendiendo pisos a 470.000 euros en suelo público, que es de todos y de todas. ¿Quién puede pagar eso? Han pasado de que sea un derecho a que sea un negocio", ha señalado.

Bernabé ha reivindicado la gestión de Lara Romero y su "capacidad para defender los intereses de Tavernes ante los diferentes ministerios" y, por su parte, la alcaldesa ha agradecido "el compromiso de Pilar Bernabé y del Gobierno de España con el municipio, que ha permitido movilizar más de 20 millones de euros". Romero ha destacado especialmente las gestiones realizadas para avanzar en una "solución definitiva a los problemas de la playa".

También ha puesto en valor la respuesta del Gobierno de España tras las danas que han afectado al municipio, las ayudas a los agricultores y las actuaciones en infraestructuras hidráulicas, así como la "implicación" de los ministros valencianos Diana Morant y Arcadi España con "las necesidades de Tavernes de la Valldigna".