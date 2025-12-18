Bernabé asegura que el PSOE hará "infalible" el protocolo de acoso: "Vamos a ayudar a que muchas mujeres alcen la voz"

La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha prometido que su partido hará "infalible" el protocolo de actuación ante casos de acoso, tras el goteo de denuncias de las últimas semanas en las filas socialistas. "Vamos a ayudar a que muchas mujeres levanten la voz", ha aseverado tras insistir en que el PSOE "corrige" sus errores y "pide perdón" por ellos.

Así lo ha manifestado en un desayuno informativo, preguntada por si los casos de acoso son soportables electoralmente para el PSOE o por cómo puede al mismo tiempo culpar al PP de no asumir responsabilidades por la gestión de la dana. Entre los últimos casos en el seno del PSOE figura el del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos al trascender una denuncia por acoso sexual y laboral, aunque seguirá como primer edil.

"Si la pregunta es si nos preocupa electoralmente, en el Partido Socialista lo que más nos preocupa son las mujeres", ha asegurado Bernabé, para señalar que "el machismo estructural está en todas partes" y "nadie puede escapar".

Pero ha defendido que "la cuestión es cómo se aborda, y el PSOE lo hace desde el minuto uno poniendo en marcha mecanismos de la manera mas contundente". El objetivo, ha subrayado, es "que no haya ni una mujer que no pueda tener un espacio donde poder denunciar cualquier situación de acoso o cualquier acción reprochable".

Además, ha señalado que "no es comparable" la respuesta del PSOE a estos casos a que "un señor [el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón] haya pedido disculpas porque se fue a El Ventorro mientras morían 230 personas".

PP Y VOX "YA NO ESTÁN TAN SOBREEXCITADOS"

En cualquier caso, ha insistido en que el PSOE "asume" que en su protocolo de acoso había "cosas que corregir" y ha instado al resto de partidos a explicar "cómo gestionan" estas situaciones. "Ahora estamos empezando a escuchar que están saliendo casos en las filas de la derecha, que estaban sobreexcitados la semana pasada y ya están bajando el nivel", ha añadido.

Frente a ello, Bernabé ha asegurado que el PSOE está "dispuesto a liderar" el debate del acoso en el seno de cualquier organización, algo "que existe y que en muchos casos se silencia".

Y ha recalcado: "Cuando ha habido errores se reconocen, se corrigen y se pide perdón, como hizo nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Vamos a mejorar el protocolo y a hacerlo infalible y, sobre todo, vamos a ser ejemplarizantes para los que no lo tienen y no han entendido que también les pasa".

MORANT PIDE "TOLERANCIA CERO" A LOS CONCEJALES DE ALMUSSAFES

Por su parte, preguntada por la situación del grupo socialista en Almussafes, la líder del PSPV, Diana Morant, ha explicado que su partido tiene la "autorización" de la dirección estatal de Ferraz para crear una gestora en esta localidad, con la intención de que todos los concejales socialistas muestren "tolerancia cero a cualquier violencia hacia las mujeres". Además, ha recordado que el PSPV ha pedido a Toni González que entregue su acta de alcalde.

La también ministra de Ciencia ha insistido en que la prioridad del PSOE es "proteger a la denunciante" aplicando la "premisa del 'yo sí te creo'": "La agrupación de Almussafes y el grupo municipal socialista tienen que respetar primero a la denunciante y luego la respuesta del Partido Socialista ante una denuncia de acoso laboral y de acoso sexual".

En general, cuestionada por si los casos de acoso son asumibles para el PSOE, ha subrayado que son "inaceptables vengan de donde vengan" y que "no cabe otra respuesta que la contundencia". Ha admitido que el protocolo de acoso del partido es "mejorable" y ha destacado las "disculpas a las mujeres que se hayan sentido mal acompañadas".

Respecto a si el PSOE acompañará a las víctimas de estos casos a denunciarlos ante Fiscalía, Morant ha remarcado que su formación no puede "representar a una tercera persona ante la justicia", sino que "lo que tiene que hacer es investigar estas denuncias, ver hasta dónde llega ese acoso y tomar medidas internas como organización y en la medida de lo posible".