Bernabé contrapone la "contundencia" del PSOE con Ábalos con el PP de Mazón y de los 185 condenados por corrupción

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha contrapuesto la "contundencia y rapidez" con la que, según ella, actuó su partido con el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos con el PP del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, actual diputado 'popular' en Les Corts, y de "los 185 condenados por corrupción" en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana a preguntas de los periodistas en Alicante, un día después de que el Tribunal Supremo condenara a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

"El Partido Socialista ha sido claro, contundente y preciso. Desde luego, la corrupción distingue a quien la hace, pero distingue mucho más a quienes actúan ante la corrupción", ha aseverado.

La dirigente socialista ha subrayado así que el PSOE "dejó fuera inmediatamente y actuó de forma inmediata en el caso de Ábalos, antes incluso de que se conocieran los detalles del contenido del caso".

"Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es que el Partido Socialista Obrero Español, a quien yo tengo el honor de representar, siempre actúa con la mayor contundencia y con la mayor rapidez", ha abundado.

Por contra, Bernabé ha señalado que "en esta comunidad hay 185 condenados por corrupción del Partido Popular" y que "muchos de ellos todavía están ocupando cargos de responsabilidad en su partido".

"Y, para mí, el más claro, el más indecente y el que más avergüenza y más daño hace a todos los valencianos y a las valencianas es que en las Cortes Valencianas hay un señor con un moreno insoportable que está aforado y escudado en un aforamiento y en un sueldo por no ir a trabajar, que se llama Carlos Mazón", ha recalcado en alusión al 'expresident' que dejó su cargo más de un año después de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

Y ha rematado: "Eso es lo que distingue la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular".