Bernabé defiende las valoraciones técnicas para el túnel de Serrería y reprocha la "sobreactuación" de Catalá

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha defendido que es "imprescindible y necesario" tener en cuenta las valoraciones técnicas para actuaciones como la prolongación del túnel de Serrería y ha reprochado la "sobreactuación" de la alcaldesa de València, María José Catalá, a quien ha acusado de "indignarse muy rápidamente, normalmente siempre con el Gobierno de España".

Así se ha manifestado este martes la delegada en declaraciones a los periodistas, al ser preguntada por un posible retraso en la prolongación del túnel de Serrería, para hacer posible el soterramiento de las vías del tren al final del paseo de La Alameda, que Catalá califica de "excusa de mal pagador".

Al respecto, Bernabé ha sostenido que "las valoraciones técnicas son imprescindibles y necesarias tenerlas en cuenta" y ha añadido que cree que "es una cuestión que los técnicos del Ministerio tendrán que seguir trabajando en ella".

No obstante, ha apuntado que, por otro lado, están "las sobreactuaciones políticas" a las que ha afirmado que están "muy acostumbrados". "La alcaldesa de València tiene tendencia a indignarse muy rápidamente, normalmente siempre con el Gobierno de España", ha acusado.

En la misma línea, ha agregado que a la primera edil "no le gusta reconocer" las actuaciones del Ejecutivo central y busca "cambiar el foco para no hablar de lo importante y buscar siempre algo con lo que sentirse agraviada y seguir con sus sobreactuaciones", que, a su juicio, "no son útiles" para la ciudadanía.

Asimismo, ha defendido que el Ejecutivo central ha invertido en la capital del Túria "más que nunca en la historia" de la ciudad, con "más de 4.700 millones de euros". Ha resaltado que el canal de acceso es la obra ferroviaria "más importante que va a transformar la ciudad de una manera clara y contundente", y ha añadido que es una actuación en la que están "inmersos".

Bernabé ha instado a la alcaldesa a "preocuparse mucho de atender una demanda de más de 42.000 vecinos y vecinas de las zonas de los barrios del sur, que le están pidiendo que el corredor verde que necesita toda esa zona, y que estaba proyectado por el anterior gobierno, que vaya adelante". "Que no quitemos el ruido de los trenes para los vecinos y las vecinas del sur y acabemos poniendo el ruido de los coches, que esta obsesión del gobierno de María José Catalá por los coches empieza a ser muy preocupante", ha aseverado.

"Invito a la alcaldesa de València a que empiece a explicar qué es lo que está haciendo ella como alcaldesa, con su equipo de gobierno, para la ciudad de València y que se preocupe menos de lo que debería hacer el Gobierno de España, que ya le digo yo que está haciendo una inversión histórica para nuestra ciudad", ha zanjado.