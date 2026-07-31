Bernabé defiende que los whatsapps de Polo muestran que estuvo "alerta" y "no en El Ventorro cinco horas"

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que los mensajes que ha aportado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a la jueza que instruye la causa de la dana muestran que el responsable del organismo estuvo aquel día "alerta" y "no en El Ventorro cinco horas".

Así lo ha manifestado la delegada a preguntas de los medios después de que Polo haya aportado voluntariamente sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024 a la magistrada, que le ofreció esta posibilidad tras reclamarlo la exconsellera de Interior investigada en la causa, Salomé Pradas.

"Creo que con los whatsapps lo que hemos podido ver es que el señor Polo atendió a todos y cada uno de los requerimientos, que el señor Polo no estaba en El Ventorro cinco horas encerrado, que, como se ha ido probando durante toda la instrucción, la Confederación Hidrográfica del Júcar envió todas y cada una de las mediciones cada cinco minutos, que la información era abrumadora, que la falta de información de la que se suministró a la Generalitat también es abrumadora y que no atendieron a todos y cada uno de los datos que la CHJ estaba dando", ha defendido.

En esta línea, ha aseverado que "el señor Polo sí estaba alerta, el señor Polo sí atendió a todas y cada una de las cuestiones, el señor Polo estaba advirtiendo también de lo que iba a pasar en la presa de Forata, el señor Polo, que es su responsabilidad, lo advirtió y que así lo constatamos".

"TODO SALIÓ MAL PORQUE TODO SE HIZO TARDE"

Y después, ha apostillado, "como toda España sabe, todo salió mal porque todo se hizo tarde, porque quienes estaban al frente de la emergencia estaban muy ocupados en un sitio cerrado cinco horas sin tener la más mínima preocupación en esas horas como pudimos ver".

"Ahí sí que lo hemos visto en las comunicaciones del señor (Carlos) Mazón y de todos los miembros del Consell que no pudieron contactar con el presidente de la Generalitat y el máximo responsable del gobierno valenciano", ha reprochado.

Preguntada por qué ella no aporta al juzgado sus whatsapps --la jueza no lo ha reclamado, una decisión que ha vuelto a recurrir la defensa de Pradas--, Bernabé ha contestado: "Como bien sabe todo el mundo, a diferencia de muchos que le han dado martillazos a los móviles, mi móvil tiene una copia de seguridad que está a disposición para cuando la jueza lo requiera".

"Ahí está y yo no tengo ningún problema en decirlo, tengo 220 llamadas de ese día en 24 horas, que salga cualquiera de los responsables reales de esa emergencia y puedan rebatirla", ha zanjado.