Miguel Polo (CHJ) aporta a la jueza de la dana sus mensajes del 29O

Archivo - El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha remitido a la jueza que instruye la causa de la dana las comunicaciones que mantuvo el 29 de octubre de 2024 relacionadas con la emergencia.

Cabe recordar que la magistrada que instruye la causa por la gestión de la barrancada, en la que perdieron la vida 231 personas, ofreció a Polo, tras una petición de la exconsellera de Interior investigada en el procedimiento, Salomé Pradas, que aportara voluntariamente esta información.

Miguel Polo ha accedido y explica que, dado el carácter urgente de las comunicaciones durante aquella jornada y habida cuenta de que durante todo el día estuvo trabajando en la sede de la Confederación junto con el equipo directivo y los principales responsables del organismo, sus comunicaciones se realizaron "en su amplia mayoría de manera presencial".

También realizó y recibió llamadas telefónicas, y prácticamente no utilizó ninguna aplicación de mensajería en relación con la emergencia, con la excepción de una breve conversación mantenida con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de la cual aporta las capturas de los mensajes reenviados, ya que, según recoge el acta de cotejo, él no las conservaba al tener activada la duración predeterminada de los mensajes temporales en chats nuevos.

En esas capturas, se ve un mensaje a las 14.10 horas de Polo a Bernabé en el que decía: "Ejemplo de lo que te decía. El agua llega a Utiel por donde venga y el río todavía tiene capacidad". A las 14.25 horas, precisa en un nuevo mensaje: "Me dice el agente que se está complicando porque no deja de llover. Igual el Magro ya ha empezado a salirse".

Por la tarde, a las 16.16 escribe: "Ha llovido y está lloviendo tanto en Utiel Requena que a este paso el embalse de Forata en dos horas puede que empiece a verter por el aliviadero. Vamos a dar aviso al 112". A lo que la delegada responde con un "Ay Dios".

La documentación aportada por el responsable de la CHJ expone que poco antes de las 01.00 ya del día 30 de octubre de 2024, la delegada del Gobierno le llama porque "había debido de hablar con el Ayuntamiento de València y debían estar preocupados por Pinedo".

Después, según el relato de Polo, comunicó con él el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, que es a quien alude en el siguiente mensaje de Whatsapp que remitió a las 01.09h a Bernabé: "Pilar, le he dicho a Carlos que el barranco del Poyo ya no va a llevar más agua de la que ha llevado y el agua desbordada por la V30 como mucho llegará hasta la pista de Silla y no pasará de allí, incluso si pasara a Pinedo llegaría a un calado muy pequeño, así que a este respecto le he dicho que estén tranquilos. El Turia está bajando ya de caudal hemos llegado a 2000m3/s y ya estamos en 1500 y descendiendo. Si no hay nada raro el Turia tampoco llevará más agua hoy de la que ha llevado".

Los datos que Polo ha aceptado facilitar también incluyen la transcripción de la aplicación 'Notas' de su teléfono móvil, donde escribía previamente a su envío, los mensajes a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En dichos mensajes reportaba información tras las sucesivas reuniones del Cecopi.

La primera anotación, con fecha y hora de 29 de octubre a las 23.00, dice: "La CHJ sigue desde el SAIH el episodio de avenida y se están dando los avisos pertinentes. También se está dando información a los alcaldes que llaman, sobre todo para tranquilizarlos".

"La presa de Forata --continuaba-- en el río Magro sigue desaguando un caudal de 1.100 m3/s con tendencia de bajada. Lo malo es que esta noche se esperan nuevas lluvias, aunque de menor intensidad a las caídas en el día de hoy, y eso nos obligará a estar atentos. Estas aguas que desagua Forata se incorporan en el bajo Júcar. Todos los municipios han sido informados por el 112, para que la gente esté atenta e incluso se suban a las plantas altas en caso de que desbordara el Júcar".

Y añadía: "El barranco del Poyo, que es la cuenca más importante que llega a la Albufera, sigue llevando mucha agua porque ha llovido mucho hasta bien tarde en la cabecera. Comentar que este barranco ha afectado al Canal Júcar-Turia y tendremos que proceder a repararlo de emergencia porque esto afecta a parte del abastecimiento de Valencia (no es alarmante, en principio, pero habrá que actuar de urgencia). El Turia también está teniendo caudales importantes en el tramo medio y bajo. Parte del agua se almacena en el embalse de Loriguilla y aguas abajo en principio no debe causar problemas. A las 00:00 tenemos otra vez reunión del Cecopi".

La siguiente anotación, de las 00.30 horas del 30 de octubre, es esta: "Hemos dado los datos hidrológicos actualizados. Las aguas del río Magro han llegado ya al Júcar. Según los modelos matemáticos, las poblaciones aguas abajo no deberían de tener problemas porque el río debe de haber desbordado hacia la Albufera y hacia l'Estany de Cullera por campos agrícolas. Yo estoy en contacto con alcaldes para que me informen si ocurre algo. De momento no me han dicho nada".

Apuntaba que el Turia llevaba "mucho caudal, ha llegado a 2.000 m3/s, pero no debe de haber habido problemas en los municipios ribereños". "El nivel del embalse de Forata está descendiendo. A pesar de todo, la presa ha reducido la punta de avenida a la mitad (han llegado más de 2.000 m3/s y han salido máximo 1.110 m3/s).

A las siete de la mañana, comenta que "las lluvias han amainado, los caudales en los cauces están bajando, aunque muy lentamente". "Toda la preocupación de los servicios de emergencia es recuperar accesos a zonas afectadas porque hay muchas carreteras cortadas y muchos vehículos y camiones atrapados. Se va a enviar un menaje de que no se circule por las carreteras de la provincia. En esta reunión ya no han preguntado por la situación de cauces. Desde luego, las emergencias por gente atrapada en distintas situaciones tiene completamente saturados a los servicios del 112".

FORATA, "ESTABILIZADO"

La última anotación, correspondiente a las 09.00 horas, explica que el embalse de Forata esta "estabilizado". "Se están dando entradas por salidas de 800 m3/s. La tendencia es de bajada pero muy lentamente. La presa ha conseguido laminar el 50% de la punta del río Magro. La lluvia en Utiel-Requena, que es la que alimenta Forata, llegó a 200 litros pero en una extensión muy grande", describe.

"Los caudales en el Bajo Júcar también están estabilizados. Recordar la potencia de los mapas de peligrosidad. A varios alcaldes les tranquilizamos por la información que daban los modelos, tanto por calados como extensión inundable y la realidad ha sido tal y como previeron los modelos", apuntó.

Y dejó constancia de que "el barranco del Poyo, que es uno de los que más daños ha causado en la comarca de l'Horta Sur, perdimos datos a partir de 2.000 m3/s". "Hubo lluvias en cabecera de 400 litros. Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho".

Y acaba: "Dos acueductos del canal Júcar-Turia en un afluente del barranco del Poyo (Horteta) y el propio barranco del Poyo se los ha llevado la corriente, por lo que no llega el agua a la segunda potabilizadora de Valencia, si bien ésta se puede abastacer desde el río Turia. En todo caso, habrá que repararlos con carácter de urgencia. El cauce nuevo del Turia desaguó sin problemas dos puntas de 2.000 m3/s. (...) El río Turia se ha llevado varios puentes de acceso a municipios".