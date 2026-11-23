La candidata socialisa al 29N Pilar Bernabé visita el mercadillo del Mercat Central - PSPV

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé, ha denunciado que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y de María José Catalá tengan la "voluntad real" de "suprimir el Ministerio de Igualdad y todas las política de igualdad y que, además, lo hagan a las puertas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

Así lo ha manifestado este lunes la también secretaria de Igualdad del PSOE y futura candidata a la alcaldía de València en los comicios municipales de mayo, en declaraciones a los medios en una visita al mercadillo instalado a las puertas del Mercat Central de València.

"El 25N y la violencia machista tienen el protagonismo esta semana precisamente porque tanto el PP como Vox se empeñan en seguir negándola. Estamos frente a una amenaza real para los avances conseguidos en los últimos años en materia de igualdad por un gobierno liderado por los socialistas", ha aseverado.

La candidata socialista ha advertido de que la intención de Feijóo de eliminar el Ministerio de Igualdad no supone "únicamente" una modificación de la estructura del Gobierno, sino que "evidencia su voluntad clara de desmantelar las políticas públicas destinadas a proteger los derechos de las mujeres". "Esto no es una cuestión de palabras, ya lo hemos explicado cientos y cientos de veces, es una cuestión de cargarse las políticas que tienen que ver con esa palabra que es igualdad", ha señalado.

Asimismo, ha cuestionado "especialmente" que el PP haya presentado un programa electoral sin dedicar un "apartado específico" a las políticas de igualdad. "¿Cómo se puede gobernar presentando un programa electoral como ha hecho el Partido Popular que no lleva ni una sola página dedicada a las políticas de igualdad? ¿Cómo se pretende gobernar un país sin tener en cuenta el 52 por ciento de la población?", ha preguntado.

En este sentido, Bernabé ha reprochado a los 'populares' su oposición a las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno progresista para ampliar los derechos de las mujeres.

AUGURA UNA MOVILIZACIÓN "HISTÓRICA"

La dirigente socialista ha defendido que las elecciones del próximo 29N estarán marcadas por la movilización ciudadana en defensa de los derechos y las políticas sociales. "Yo creo que estamos ante una movilización histórica. Esta va a ser una campaña electoral donde se va a demostrar que la fuerza de la gente va a marcar el signo del gobierno de progreso que va a seguir en este país", ha asegurado.

Además, ha puesto de ejemplo a las mujeres como protagonistas de las movilizaciones ciudadanas frente a los discursos de la extrema derecha en países como EEUU o Brasil. "En España, van a ser otra vez las mujeres y otra vez la mayoría de la gente las que van a conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga adelante y continúe otros cuatro años más de avances y de progreso", ha afirmado.

FORZARÁ A CATALÁ A APLICAR LA TASA TURÍSTICA

Por otra parte, durante su visita al distrito de Ciutat Vella, Bernabé ha denunciado el "deterioro" de los barrios de València por la gestión de la alcaldesa de la ciudad, Mª José Catalá, y ha anunciado que el PSOE impulsará que los ayuntamientos puedan aplicar directamente la tasa turística sin depender de las comunidades autónomas: "Les aseguro que el próximo 30 de noviembre, después de las elecciones, le voy a exigir a María José Catalá que aplique esa tasa turística en la ciudad de València".

La candidata socialista ha recordado que Ciutat Vella es uno de los distritos "más afectados" por la proliferación de apartamentos turísticos y ha denunciado que el gobierno municipal "tampoco ha avanzado" en la implantación de la zona de bajas emisiones. "Una muestra más de que la ciudad de València sigue perdiendo oportunidades por el sectarismo de María José Catalá", ha concluido.