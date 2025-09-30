Bernabé destaca el envío del último Es-Alert "en tiempo y forma" para "corregir los errores que se cometieron" el 29O

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Reprocha al Consell la "reescritura de la historia" del día de la dana: "Está bien revisar lo que se ha hecho, pero no se puede negar"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado el envío del mensaje Es-Alert este domingo "en tiempo y forma" por parte de la Generalitat para que la ciudadanía estuviera "preparada" y "que se corrijan los errores que se cometieron" el 29 de octubre, "después de diez meses intentando reescribir la historia de lo que pasó".

En este sentido, ha acusado al Consell de la Generalitat que lleve diez meses "intentando reescribir la historia de lo que pasó" el 29 de octubre de 2024 --día en que la dana asoló la provincia de Valencia y dejó 229 personas fallecidas--. "Ya no es solo una cuestión de rigor y de no haberse leído los papeles y de no saber de qué estamos hablando. Es una cuestión de engañar", ha aseverado.

Así se ha manifestado este martes la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en Paiporta (Valencia), donde ha visitado los trabajos de reconstrucción en esta localidad.

La delegada considera que el episodio de lluvias de este lunes, cuando la Generalitat envío el ES-Alert a las 15.30 horas del domingo 28 de septiembre para avisar de la alerta roja y riesgo de inundación en el litoral de Valencia a partir de las 4.00 horas del lunes, muestra que "las lecciones aprendidas y corregir los errores es fundamental".

"Se han enviado las alertas en tiempo y forma, se ha trabajado en tiempo y forma, y eso ha supuesto que pueda la ciudadanía estar mejor preparada para una situación como la que hemos vivido", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que agradece "que se corrijan los errores que se cometieron" el 29 de octubre, "después de diez meses intentando reescribir la historia de lo que pasó".

En este sentido, ha insistido en que desde la dana del 29 de octubre se han vivido otros episodios climáticos donde se tomaron "medidas preventivas que es evidente, es obvio, y toda España lo sabe, que no se tomaron el 29 de octubre". "Claro que es importante las lecciones aprendidas y revisar lo que se ha hecho, pero no se puede negar. Está bien revisar, pero no se puede negar", ha recalcado.

Interpelada por a qué se refiere con la reescritura de la historia, Bernabé ha sostenido que hay "tantos ejemplos, frases y acciones que pasarán a la historia de la vergüenza de este gobierno valenciano", entre las que ha mencionado "recortar o manipular audios".

Asimismo, también se ha referido a las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien afirmó este lunes que "Aemet, en esta ocasión, ha avisado con antelación" y eso, según ella, permitió "tomar las medidas preventivas", y Bernabé ha recalcado que el 24 de octubre "se activó el plan especial de inundaciones".

"En este episodio, se activó el sábado el plan especial de inundaciones y el domingo ya había una reunión a las 16.00 horas y el domingo a las 15.30 ya se había mandado el Es-Alert", ha relatado, mientras que en 2024 "el día 24 de octubre se activó el plan especial de inundaciones, que es ya una situación de preemergencia".

"Ya no es solo una cuestión de rigor y de no haberse leído los papeles, y de no saber de qué estamos hablando. Es una cuestión de engañar, delante de toda España, a todos los valencianos y a todas las valencianas, y de seguir abundando en el dolor y en esa reescritura", ha espetado Bernabé.

Al respecto, también ha cuestionado "qué información no tenía" la Generalitat en octubre de 2024. "Se enteraron todos los medios de comunicación, menos la Conselleria de Emergencias, menos la Generalitat Valenciana, que es la máxima responsable, la que activó el plan especial de inundaciones. ¿Cómo no van a tener información si el día 24 activaron el plan especial de inundaciones? ¿Por qué lo activaron? ¿Por ciencia infusa, porque se les ocurrió, se les encendió una bombilla?", ha ironizado.

A renglón seguido, ha afirmado que este plan se activa por una información meteorológica de Aemet, en temporada de lluvias de otoño, que habitualmente "se preparaba con reuniones de coordinación preparatoria, y que ese año no se hizo, no se convocó, no se preparó".

DISPOSICIÓN "TOTAL" PARA COLABORAR

En relación a este episodio meteorológico, Bernabé ha señalado que han colaborado con el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que "es la persona que ha decidido el president de la Generalitat (Carlos Mazón) que tenía que dirigir esta emergencia".

Cuestionada por si tiene previsto algún encuentro con Mazón, Bernabé ha indicado que "imagina" que lo verá "en los próximos días" ante la festividad del 9 d'octubre. "Pero mi disposición para trabajar y colaborar y coordinarme con el gobierno valenciano es total, y así lo estamos viendo en esta emergencia donde el conseller y yo hemos trabajado con total normalidad en una situación de emergencia. Y así va a seguir siendo y así fue".

Repreguntada por las comunicaciones con el president, la delegada ha subrayado: "Para eso hay que estar".

"NO LIGARNOS A LOS NEGACIONISMOS"

Por otra parte, en relación al episodio meteorológico de esta semana, Bernabé ha señalado que son "consecuencias del cambio climático", por lo que ha abogado por un pacto de Estado por la emergencia climática, "independientemente de colores políticos y de quienes estén en los gobiernos".

"No podemos ligarnos a los negacionismos. Negar el cambio climático es, sin duda alguna, una irresponsabilidad y es un ataque a los ciudadanos y a las ciudadanas y a su seguridad. Esa es la seguridad por la que tenemos que trabajar todos, sin fisuras. La seguridad de quienes tenemos que proteger", ha enfatizado.

Preguntada por si en este episodio los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vigilaron los barrancos, Bernabé ha asegurado que el organismo de cuenta "ha estado reportando la información de manera puntual por los medios que corresponden".

"Han estado informadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias en todo momento. Y a los hechos nos remitimos, no ha habido ninguna falta de información de ninguna de las cuencas que dependen de la CHJ y ha habido una coordinación permanente entre todos los efectivos de la CHJ y del Centro de Coordinación de Emergencias", ha zanjado la delegada.