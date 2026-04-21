Bernabé destaca el refuerzo del Gobierno para la regularización de migrantes y lamenta que Catalá "no quiera colaborar"

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VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado el trabajo de "refuerzo" de la administración central para dar respuesta al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y ha lamentado que la alcaldesa de València, María José Catalá, no quiera "colaborar y estar con la inmensa mayoría de la sociedad española".

En estos términos se ha expresado Bernabé este martes, en declaraciones a los medios, antes de su reunión con asociaciones y colectivos que trabajan en este procedimiento administrativo.

La delegada ha señalado que el proceso de regularización que dio comienzo este lunes "viene de la mano del consenso social, de la mayoría de la ciudadanía; desde la Conferencia Episcopal a la CEOE, con una iniciativa popular que ha sido respaldada por centenares de miles de personas y con el apoyo de prácticamente todos los partidos del arco parlamentario".

"Un proceso de regularización que mejora nuestro país, que mejora la situación laboral y de vida de miles de personas y de miles de familias que necesitan mirar al futuro en sus empresas, en sus proyectos vitales, con personas, profesionales, trabajadores y trabajadoras que necesitan poder desarrollar su actividad profesional también en nuestro país y, por supuesto, mejorarlo en la convivencia, en la cultura y en la sociedad en su conjunto", ha aseverado.

Por ello, preguntada por las críticas de la alcaldesa de València sobre "el colapso" que, a su juicio, se está produciendo ya la reclamación de que el Gobierno asuma el coste de medios, Bernabé ha sostenido que "si no quiere colaborar y estar con la inmensa mayoría de la sociedad española, es su problema".

"A mí me da mucha pena", ha indicado la representante del Ejecutivo central, al tiempo que ha puesto en relieve que "todos los gobiernos, todas las administraciones, todos los ayuntamientos se han preparado para poder atender este proceso de regularización que es de todas y de todos, que es de todo el país".

32 ENTIDADES COLABORADORAS

Y, en este punto, ha defendido que la regularización no debe ser una cuestión partidista y ha deslizado que, "probablemente", a Catalá "le interesa más el lío y la confrontación" para que no se hable de "algunas investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía". Por lo tanto, "prefiere siempre que haya lío o simplemente es demostrar lo que le pasa a esta ciudad habitualmente y es que vive un atasco permanente".

"València vive en un atasco de coches, València vive en un atasco del padrón, València vive en un atasco de los documentos de vulnerabilidad", ha censurado.

En cuanto a las objeciones del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la delegada ha sostenido que el Partido Popular se encuentra en estos momentos en "un proceso de pactos con la extrema derecha en los territorios" y que, por ello, frente a una cuestión que "tiene un consenso total de la sociedad y que es bueno para este país", ellos "han tomado partido en el lado en el que quieren estar".

Asimismo, la delegada ha defendido que desde el Gobierno central se está reforzando el apoyo en cuanto a personal y atención y ha destacado el trabajo de las entidades sociales que "están esforzándose para dar una atención clara, directa y rigurosa".

En esta línea, ha subrayado que en la Comunitat Valenciana, hasta el momento, hay un total de 32 entidades colaboradoras que están ayudando en el proceso de regularización y también en la tramitación.

Por su parte, la presidenta de JoveSolides, Lourdes Mirón, ha hecho un llamamiento al resto de administraciones públicas y, especialmente, a los ayuntamientos, para que "echen una mano" a las entidades sociales, sobre todo, para facilitar la obtención de documentos que son necesarios para hacer la tramitación de la regularización.

CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD

"El certificado de empadronamiento, también el certificado de vulnerabilidad que es un documento básico y fundamental para este proceso y nos están llegando derivadas de los ayuntamientos cuando son entidades que pueden también facilitar este proceso", ha señalado.

En esta línea, Mirón ha incidido en que "más de 500.000 personas" van participar en esta regularización extraordinaria y, por ello, necesitan el apoyo de las administraciones ya que asegura que las entidades sociales no pueden "solas".

Interrogada por cuáles son los principales problemas con los que se han encontrado en este proceso, la presidenta de JoveSolides ha indicado que existe "cierta confusión" con a quién le corresponde la emisión del certificado de vulnerabilidad y ha explicado que tanto los ayuntamientos como las entidades sociales pueden emitirlo.

"No somos únicamente las entidades, sino la puerta de entrada, los servicios sociales pueden hacer esta labor tan importante y por eso estamos pidiendo también el apoyo, sean del signo político que sean, estamos hablando de derechos humanos y de que las personas necesitan esta regularización", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana "hace nada" ha vivido un proceso "muy similar" con la regularización que se llevó a cabo tras la dana y ha asegurado que, desde entonces, "prácticamente el 80 al 90% de las personas que formaron parte de ese proceso ya están trabajando".

"Es una herramienta fundamental para la inclusión así que pedimos ese apoyo ahora mismo a las administraciones públicas para que podamos ir todos a una y pasar este trámite de la manera más sencilla posible", ha recalcado.