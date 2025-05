Bernabé insta a Mazón a explicar lo que hizo el 29O hasta las 20.28 horas: "Llevamos seis meses de apagón informativo"

Reprocha al 'president' su "huida a Miami o Nueva York" y acusa al Consell de "despreocupación" y "desentendimiento"

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a explicar "lo que hizo" el pasado 29 de octubre --el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 228 fallecidos-- hasta las 20.28 horas, momento en que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la emergencia. "Llevamos seis meses de apagón informativo", ha denunciado.

En una rueda de prensa de balance cuando se ha cumplido medio año de la catástrofe de octubre de 2024, la representante del Ejecutivo central ha lamentado que, hasta el momento, de la actuación del jefe del Consell de aquella tarde solo se ha "visto un pantallazo de un señor entrando por una puerta", en referencia a la captura difundida por la Generalitat de la entrada del 'president' al Cecopi a las 20.28 horas.

Bernabé ha criticado, en alusión a Mazón, que quien "tenía la responsabilidad de proteger a los valencianos, seis meses después --de la dana-- todavía no ha podido responder con dignidad al pueblo valenciano qué hacía el día más catastrófico". "No ha podido responder con dignidad", ha insistido.

De hecho, ha hecho hincapié en que "hasta la jueza" de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana le ha "dado la oportunidad de que lo cuente en sede judicial", pero "aún así, tampoco" ha querido hacerlo el 'president'. "Esa es la valoración que también está haciendo el pueblo valenciano", ha incidido, de "un señor que se va a Miami o a Nueva York", ha añadido, en referencia al viaje del jefe del Consell la pasada semana a Estados Unidos.

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros, una cantidad "20 veces mayor" que la Generalitat, y ha transferido ya más de 5.000 millones, "11 veces más" que la administración autonómica. Sin embargo, ha lamentado que, hasta el momento, "lo único que hemos escuchado" por parte del 'president' de la Generalitat en estos seis meses tras la dana es "la crítica permanente al Gobierno de España".

Dicho esto, ha aprovechado para afear a Mazón sus "cambios de relato" y que haya "pasado de su defensa política a su defensa judicial", con "entradas por la puerta de atrás y huidas a ver si se trae él solito los cuadros de Sorolla", ha dicho, esto último en relación al anuncio del 'president' de que la Generalitat "ultima" con la Hispanic Society of America un proyecto conjunto para traer a València obra del pintor valenciano.

"NO ESCUCHAMOS NADA DE LO QUE ESTABA PASANDO EN CHIVA"

En otro orden de cosas, preguntada por si el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, advirtió de la situación en los barrancos en el Cecopi de la tarde del 29O, la delegada del Gobierno ha afirmado que alertó "en cuanto se celebró" este órgano, "a las cinco de la tarde", sobre "una cuestión que en ese momento se estaba produciendo y que generaba una alarma que podía provocar" un desbordamiento "de hasta cuatro metros de altura en más de 20 municipios aguas abajo de la presa de Forata".

"Y de eso es de lo que más se alertó en el Cecopi que, desde luego, era una información muy relevante, peligrosa y que suponía que podía poner en riesgo la vida de miles de personas", ha precisado. En cualquier caso, ha recalcado que, por el contrario, ella no escuchó en la reunión de este organismo "ni una sola" mención a las "miles de llamadas que entraron en el 112". "No escuchamos nada de lo que estaba pasando en Chiva y parece que sí que se sabía lo que estaba pasando en Chiva antes del Cecopi, que nadie informó", ha zanjado.

EMERGENCIAS "NO LLAMÓ A NADIE" EL 29O

Por otro lado, sobre la comparecencia de una operadora de Sistemas y Documentalista del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ en la comisión de investigación de la dana en el Senado, donde afirmó que el Cecopi no les llamó el día de la dana, ha señalado que esto mismo "podía decirlo cualquier alcalde" de municipios afectados. "El problema del Centro de Coordinación de Emergencias es que no llamó a nadie, ni a la CHJ ni a los alcaldes ni a los municipios, se limitó a publicar las alertas que tenía que publicar, pero no hubo consecuencia de nada", ha sostenido.

Entre otras cosas, ha lamentado que desde Emergencias "no mandaron a los técnicos a ver los cauces y desestimaron la ayuda que les ofrecieron, los mandaron a su casa". Por todo ello, y ahora que "va pasando el tiempo" tras el 29 de octubre, para Bernabé "no es solo la falta de liderazgo, es que fue un desentendimiento y no llamaron porque parece ser que no debían de tener nada de lo que preocuparse cuando tenían una alerta roja desde las siete" de la mañana.

Frente a ello, en cuanto a las llamadas de la Delegación del Gobierno a la CHJ el 29O, ha expuesto que se realizaron "primero para recordarles que les habíamos convocado por la mañana a una reunión y para comprobar que habían recibido la convocatoria", así como "para comprobar que habían recibido la convocatoria del Cecopi" y "para ver si los datos que se estaban facilitando eran adecuados". En definitiva, unas "llamadas propias de alguien que está pendiente, preocupado y que quiere tener la información".

No obstante, ha recalcado que la Delegación del Gobierno "no es el Centro de Coordinación de Emergencias", por lo que no cuenta con una "infraestructura preparada para recibir toda la información, entre otras cosas porque aquí no llega toda la que llega" al CCE, "que es el que tiene la competencia en materia de protección civil". Allí, ha señalado, es "donde llegan las llamadas del 112, la información de los agentes forestales, es donde tiene que darse la comunicación permanente entre los municipios".

ES "EVIDENTE" QUE NO CODIRIGÍA EL CECOPI

En este contexto, ha lamentado que durante varios meses posteriores a la dana los alcaldes no han podido acceder al Cecopi, algo que ella ha reclamado "por activa, por pasiva y por perifrástica". "Dicen que yo codirigía el Cecopi, pues es evidente que no, porque todas las veces que me han visto pedir que llevaran a los alcaldes siempre dijeron que su decisión era que no, porque es evidente que tomaban las decisiones. Y ésta es la realidad de lo que hemos vivido: despreocupación", ha expuesto.

Además, preguntada por la declaración ante la jueza de la dana de un técnico de seguridad y control del Centro de Mando de Emergencias que participó en el envío del ES-Alert, que ha afirmado que la exconsellera Salomé Pradas pidió que no se enviara nada sin su visto bueno--, se ha limitado a afirmar que en el juzgado de Catarroja "se está haciendo una instrucción" y ha pedido "dejar que siga su curso".

"Aquí en las sedes políticas se tienen que hacer valoraciones políticas. Y yo insisto en que la valoración política que está haciendo toda la sociedad valenciana es hacia el máximo responsable de esta Comunidad, que tenía la responsabilidad de proteger a los valencianos y que hoy, seis meses después, todavía no ha podido responder con dignidad al pueblo valenciano qué estaba haciendo el día más catastrófico hasta las 20.28", ha zanjado.