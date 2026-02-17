Bernabé está "muy contenta" del incremento de policías en València y Catalá replica: "Nunca sobran efectivos"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado este martes "muy contenta" con el incremento en el número de agentes de Policía Nacional en la ciudad de València y ha sacado pecho de que actualmente hay más de 2.500 efectivos, lo que tiene "una incidencia directa" en el descenso de los índices de criminalidad, mientras que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha replicado que en un asunto como este "nunca sobran efectivos" y que su obligación como primera edil es reclamarlos.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras asistir en el Ayuntamiento de València a la Junta Local de Seguridad para las Fallas 2026, preguntada por unas declaraciones de Catalá este lunes, en las que manifestó que considera "muy importante hacer un llamamiento" para que "aquellas fuerzas y cuerpos que realmente tienen la competencia de reforzar la seguridad ciudadana en todas las grandes ciudades", en alusión a la Policía Nacional, "hagan el esfuerzo necesario para mejorar y reforzar esa sensación de seguridad que yo creo que València tiene".

Al respecto, la delegada del Gobierno y también líder del PSPV en la ciudad, se ha mostrado "muy contenta" del nivel de crecimiento de los efectivos de Policía Nacioanl en València. "Hoy tenemos más policías que nunca, tenemos más de 2.500 policías nacionales que están trabajando diariamente en nuestra ciudad y eso, además, tiene una incidencia directa en los índices de criminalidad", ha valorado, al tiempo que ha sacado pecho del descenso de los mismos en los últimos años, "porque hay un gran trabajo de incorporación".

"Creemos en la seguridad pública y ha habido una gran apuesta para cumplimentar las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil en toda la Comunitat Valenciana y también en la ciudad de València, donde, además, están por encima de la media de todo el país", ha concretado.

Por su parte, María José Catalá, preguntada por estas palabras de Bernabé, ha añadido que en un tema como la seguridad ciudadana "nunca sobran efectivos" porque "pasan cosas y pasan incidentes que, aunque sean puntuales, como por ejemplo lo que pasó en Campanar hace unos días, aunque sean excepcionales, evidentemente como alcaldesa tengo la obligación no solo de preocuparme, sino además de solicitar que haya un control exhaustivo".

"Por tanto, no sé lo que piensa la señora Bernabé sobre esto, pero creo que nunca sobran policías en una ciudad que es la tercera de España, que tiene unas exigencias en determinados momentos del año muy importantes en cuanto a presencia de personas y, evidentemente, mi obligación es solicitarlo y su obligación como delegada es los 2.500 o los que hagan falta", ha zanjado.