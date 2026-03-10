Bernabé pide a Catalá una reunión extraordinaria sobre los trenes y la alcaldesa insiste en la competencia de Renfe

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de València, María José Catalá, se han intercambiado este martes sendas misivas ante la situación generada a raíz de la medida adoptada por Renfe, a partir de la petición que la primera edil lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà'.

Bernabé considera, tras oír las declaraciones realizadas por la alcaldesa, que esta ha "rectificado" su postura inicial y se muestra partidaria de que los trenes sí que lleguen hasta la Estación del Norte, por lo que le pide les traslade "por escrito" esa propuesta o se acuerde convocar una "Junta Local de Seguridad Extraordinaria" para poder plantear la propuesta, coordinada entre el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permite "compatibilizar" la llegada de trenes al centro de la ciudad "con las máximas garantías de seguridad".

Sin embargo, Catalá le responde que el Ayuntamiento de València "no ha cambiado su posición" y considera que el "mejor planteamiento" en este momento es que los equipos técnicos "interlocuten" y trabajen "una vez Renfe haga sus propuestas". "No podemos pretender que una Junta Local de Seguridad sobre Fallas de Valencia asuma las decisiones y obligaciones de la compañía", señala, y le "anima" a que, en el ámbito de las competencias del Gobierno, "busquen una alternativa".

Bernabé señala en la carta que Renfe "dio traslado" de la propuesta "que respondía a sus solicitudes de restricción de llegada de pasajeros a la terminal" de la calle Xàtiva, "atendiendo a la solicitud que nos trasladaron desde el Ayuntamiento de València, en la última Junta Local de Seguridad de Fallas 2026, celebrada el pasado 17 de febrero, en la que se solicitaba 'a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas, en los periodos del 7 al 8 de marzo, y del 14 al 19 de marzo de 2026, para limitar la afluencia continua de personas'" en este punto.

La delegada añade que esta "exigencia" ha generado "un profundo malestar en toda el área metropolitana sur, zona en la que residen miles de vecinas y vecinos con un fuerte arraigo a una de las citas diarias más emblemáticas de la fiesta de las Fallas en nuestra ciudad, como es la 'mascletà'".

En esta línea, Bernabé considera que, con las declaraciones realizadas este martes por Catalá, la alcaldesa "rectifica su postura inicial", que ha expresado tanto en el informe de seguridad como en sus comparecencias públicas, y "se muestra partidaria de que los trenes lleguen hasta la Estación del Norte", por lo que pide que le traslade por escrito esa propuesta o se acuerde convocar una Junta Local de Seguridad Extraordinaria, "a efectos de poderle plantear la propuesta, coordinada entre el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permite compatibilizar la llegada de trenes al centro de la ciudad, con las máximas garantías de seguridad".

Ante esta carta, Catalá le responde que el Ayuntamiento de València "no ha cambiado su posición" de la Junta Local de Seguridad del 17 de febrero donde trasladó "con responsabilidad, la problemática surgida el pasado año en las inmediaciones de la Estación del Norte en las momentos previos" a la 'mascletà', concretamente en la confluencia de pasajeros y asistentes al espectáculo pirotécnico en la calle Xàtiva y Marqués de Sotelo.

"DECISIONES ADECUADAS" DE OTRAS INSTITUCIONES

"Esta cuestión no solo se puso de manifiesto por parte de este Ayuntamiento sino también por parte de otros servicios asistentes", indica la alcaldesa, que le recuerda que "otras instituciones han tomado ya, en el marco de sus competencias, decisiones adecuadas para mejorar esta situación".

Entre ellas, cita a FGV, que "reorganiza sus servicios y cierra temporalmente algunas de sus estaciones sin dejar a los usuarios por ello fuera del término municipal de València y a la Diputació, que ha reorganizado los espectáculos taurinos "adaptando los horarios para evitar la confluencia masiva de personas" en ese punto.

En ese sentido, la alcaldesa subraya que es "competencia de Renfe atender las solicitudes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en esta cuestión, reorganizando sus servicios e intentando, al mismo tiempo, prestar su servicio público garantizando la seguridad de sus pasajeros e intentando acercarlos al máximo posible a su destino".

DECISIÓN "MEJORABLE"

"Renfe tomó la decisión unilateral de que los trenes de las líneas C1 Gandia-València y C2 Xàtiva-València con destino València finalizaran el trayecto en la estación de Albal. Si Renfe considera ahora que su decisión es mejorable (cuestión que compartimos), puesto que Albal se encuentra a una distancia más que considerable del destino de sus pasajeros, debe ser la propia compañía quien plantee alternativas y reorganice sus servicios dando alternativas razonables a sus usuarios", sostiene la alcaldesa.

Por ello, Catalá traslada a Bernabé que "el mejor planteamiento en este momento es que los equipos técnicos interlocuten y trabajen una vez Renfe haga sus propuestas, ya que no podemos pretender que una Junta Local de Seguridad sobre Fallas de València asuma las decisiones y obligaciones de la compañía". En esta línea, le "anima" a que, en el ámbito de las competencias del Gobierno, "busquen una alternativa".