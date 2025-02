Bernabé pregunta si el Consell convocará subvenciones "a golpe de aplausómetro" tras la crítica de Camarero a sindicatos

Avisa a la portavoz del Gobierno valenciano: "Lo que no es compatible con la democracia es la censura y la amenaza"

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado las declaraciones de la vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, sobre los sindicatos y ha cuestionado si ahora la Generalitat va a convocar subvenciones "a golpe de aplausómetro".

Así se ha expresado este miércoles la delegada en declaraciones a los periodistas en Sedaví (Valencia), después de que este martes Camarero censurara los "insultos" de los secretarios generales de los sindicatos UGT PV y CCOO PV al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado fin de semana durante el 15º Congreso del PSPV-PSOE y les acusara de "dinamitar los puentes" del diálogo social con la Administración autonómica, al tiempo que advirtiera de que este comportamiento es "incompatible" con los "dos millones y medio de euros de subvenciones" que reciben del Consell.

Al respecto, Bernabé ha reprochado estas declaraciones y ha sostenido que "lo que no es compatible con la democracia es la censura y la amenaza", al tiempo que ha cuestionado si ahora "la Generalitat del Partido Popular se va a dedicar a convocar subvenciones y hacer las subvenciones a golpe de aplausómetro".

"No sé si es que ahora van a redactar las convocatorias de ayudas a golpe de aplausómetro o que nos hemos dedicado a ser ya el gobierno más ultra de todos los ultras que podía haber. Que es que ahora, si no estás conmigo, no te llevas subvención", ha censurado la delegada, quien ha considerado que esto "es muy grave".

Asimismo, ha alabado que los sindicatos "llevan décadas y décadas de reconocimiento, de lucha social por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras" y ha sostenido que los responsables de la Generalitat "se han equivocado de gente que tengan alrededor, que no les debe de estar aconsejando bien, o es fruto de aquel noqueo que decía el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo".