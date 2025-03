Bernabé reprocha a Mazón que "no puede responder con dignidad" qué hacía antes de llegar al Cecopi el día de la dana

Acusa a la Generalitat de estar "secuestrada para proteger" al 'president'

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reprochado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "no puede responder con una dignidad propia de un 'president'" qué hacía el 29 de octubre, día de la dana y "el más dramático de la historia de la Comunitat", hasta las 20.28 horas, cuando llegó al Cecopi.

Así se ha manifestado este martes Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi al ser preguntada por los dos autos de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que citan a declarar como investigados en la causa por la dana de Valencia a la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, al tiempo que lo rechaza respecto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente.

Al respecto, Bernabé ha sostenido que las resoluciones judiciales "hay que mantenerlas en el ámbito judicial", pero ha precisado que en el ámbito político la ciudadanía "necesita seguridad, certezas y sobre todo recuperar la confianza en las administraciones, especialmente en la administración que está en este territorio, que es la Comunitat Valenciana y que, hoy por hoy, no la tiene".

"No la tiene porque tiene un presidente que no puede responder con dignidad a la pregunta que todos los españoles y las españolas, pero sobre todo todos los valencianos y las valencianas y, fundamentalmente, todas las personas que han sufrido las consecuencias de la dana le pueden hacer y es qué hacía el presidente de la Generalitat Valenciana el día más dramático de la historia de nuestra Comunitat hasta las 20.28. Y no puede responder a esa pregunta con una dignidad propia del president de la Generalitat", ha afeado.

Preguntada sobre las acusaciones de la Generalitat por el "silencio" de las agencias estatales, Bernabé ha lamentado que es "el drama al que están sometidos los valencianos y las valencianas", ya que, a su juicio, la Generalitat "está secuestrada para proteger al señor Mazón".

"Una Generalitat que en vez de estar preocupada, por ejemplo, en los realojos de las miles de personas que no están en su vivienda, está preocupada de salir cada día a defender al señor Mazón; de tener un Consell que está preocupado, ocupado y que tiene todos sus esfuerzos dirigidos en reescribir la historia de lo que pasó el día 29 de octubre para salvar al señor Mazón", ha denunciado.

En este sentido, ha considerado que esto "ya no es un problema del señor Mazón", sino que lo es "del PP en su conjunto", porque "nadie da la solución que necesitan los valencianos y las valencianas".

"El señor Mazón no puede estar ni un minuto más como presidente de la Generalitat; no puede estar y ha pasado de ser un problema de Mazón a ser un problema del Partido Popular. Porque los valencianos pierden la confianza en un partido que ha resultado fallido para esta Comunitat, en un gobierno que ha resultado fallido para esta Comunitat, y en un gobierno que está en descomposición", ha aseverado Bernabé.