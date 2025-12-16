Bernabé, sobre si llevarán a Fiscalía casos de acoso: "Es fundamental respetar los tiempos y decisiones de las mujeres"

La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido, respecto a si su partido llevará a Fiscalía los casos de acoso sexual que han aflorado en los últimos días, que "hay una cuestión que es clave y fundamental, que es respetar los tiempos y las decisiones de las mujeres". En cualquier caso, ha garantizado que "siempre van a contar con el acompañamiento del Partido Socialista".

"Quiero ser muy clara, no puede haber la más mínima duda de que el Partido Socialista va a estar al lado de las mujeres con su decisión sobre algo que les atañe a ellas directamente. Necesitan sus tiempos y todas las expertas coinciden en que los tiempos de las mujeres son imprescindibles, respetados y acompañados en decisiones que son personales, que son propias y que ellas necesitan estar preparadas".

Así lo ha trasladado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras un minuto de silencio por el último asesinato machista en Catarroja (Valencia), preguntas de los periodistas sobre si el PSOE sigue descartando llevar estos casos a Fiscalía. Entre esos casos denunciados figura el del alcalde de Almussafes, Toni González, quien fue suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos al trascender una denuncia por acoso sexual y laboral, aunque seguirá como primer edil.

Bernabé ha reiterado que el PSOE es "el único partido" que tiene "expresamente" un espacio para que las mujeres puedan "denunciar y sentirse atendidas", al igual que es "el único partido que ha puesto en marcha un protocolo de acoso". Se ha comprometido a "mejorar" ese protocolo y ha exigido al resto de partidos "que hagan lo propio y que empiecen a escribir alguna línea en contra del machismo y del acoso, porque en este momento la tienen en blanco".

"Estamos siendo punta de lanza para el resto de organizaciones que viven en este planeta, porque el machismo es estructural y hay que poner todos los mecanismos necesarios e imprescindibles para que se puedan desnormalizar ciertos comportamientos", ha reivindicado. Dicho esto, ha garantizado que en el PSOE, como "organización feminista y progresista", siempre aprenden "de cualquier error con el ánimo de mejorar".

Cuestionada por si teme que estos casos de acoso empañen el nombre del PSOE o interfieran en su futura campaña, como líder del PSPV en la ciudad de València, Bernabé ha insistido en que "el Partido Socialista es el partido que, a lo largo de las últimas décadas, más ha trabajado para que este país hoy sea el cuarto de Europa en niveles de igualdad entre hombres y mujeres y aspire a estar en el número uno", mientras ha recordado que con los gobiernos del PP llegó a estar en el puesto 14.

"Porque todas y cada una de las leyes que ha aprobado el PSOE han ido de la mano de las mujeres socialistas, que dentro del partido también trabajaron y fueron punta de lanza para que la sociedad avanzara", ha abundado. Además, ha señalado que en su partido siempre ha habido "momentos de debate interno" como con las cuotas que "hoy la sociedad agradece", "porque el Partido Socialista siempre tiene luces largas".

Y ha proclamado: "Hoy las mujeres socialistas son un ejemplo otra vez de cómo poner pie en pared a un machismo que es estructural y el Partido Socialista con ellas, como siempre, volverá a ser ejemplo".