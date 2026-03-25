Bernabé subraya "la necesidad de seguir trabajando por la escena valenciana dentro y fuera" de la Comunitat

Imagen del encuentro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que las nominaciones de profesionales de esta autonomía a los Premios Max de las Artes Escénicas "dice algo sobre lo que ocurre cuando la política cultural y el talento van en la misma dirección". Al mismo tiempo, ha subrayado la "necesidad de seguir trabajando desde las administraciones en la promoción del teatro y la escena valencianos, tanto dentro como fuera de nuestro territorio".

La representante del Ejecutivo central recibido este miércoles, en el Palacio del Temple, a los candidatos y candidatas valencianos que concurren a la 29ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, y que se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida.

Bernabé ha agradecido la presencia en la sede de la Delegación del Gobierno de los y las representantes de las artes escénicas valencianas, en una semana en la que se conmemora, el próximo 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro.

"Hoy la Delegación del Gobierno ha querido visibilizar el talento de las artes escénicas valencianas, aprovechando la amplia y variada cantidad de candidaturas valencianas en los Max. Es necesario seguir trabajando desde las administraciones en la promoción del teatro y la escena valencianos, tanto dentro como fuera de nuestro territorio", ha abogado.

La delegada ha destacado la importancia de estos premios que se han consolidado como "el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en España".

Estos galardones, organizados por la Fundación SGAE, han congregado en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición. Y como novedad, en esta 29ª edición, se han ampliado a 22 las categorías a concurso, incorporando las de Mejor elenco de teatro y Mejor elenco de danza.

"Que hoy estemos aquí recibiendo a las candidaturas valencianas en casi todas las categorías de los Max dice algo sobre lo que ocurre cuando la política cultural y el talento van en la misma dirección", ha afirmado la delegada.

En este sentido, ha recordado el "compromiso" del Gobierno de España con la cultura valenciana, que "quedó patente tras la dana, con 1 millón de euros en ayudas directas a entidades de artes escénicas y música, entre otras actuaciones".