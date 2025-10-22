Bernabé ve un "atropello de intolerancia" diferenciar nacionalidades en estadísticas: "Siempre nos van a tener enfrente"

Archivo - La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "atropello de intolerancia" la propuesta de resolución de Vox apoyada por el PP en Les Corts para instar al Consell a que incorpore al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 "estadísticas diferenciadoras" entre "población nacional" y "población migrante", y ha garantizado que frente a estas actitudes "siempre nos van a tener enfrente".

"Nosotros ya hemos sufrido una dana, pero ya está bien de seguir sufriendo estos atropellos de intolerancia que tiene el gobierno del PP", ha asegurado Bernabé en declaraciones a los medios este miércoles en Chiva (Valencia), al ser preguntada por la iniciativa de Vox.

Frente a ello, ha argumentado: "Es que es tan evidente que las personas que vienen de otros países contribuyen a la riqueza de este país y que contribuyen y aportan más de lo que gastan, que está en todas las estadísticas y que, además, hoy sale publicado en los medios de comunicación con todo tipo de detalle".

Dicho esto, ha asegurado que el PSPV, con su secretaria general, Diana Morant, al frente va a "denunciar" esta iniciativa porque "ya está bien": "Ya está bien de este discurso que es absolutamente racista".

"Y nosotros no somos así, la sociedad valenciana no es así, España no es así. Y lo vemos en los barrios, lo vemos en todas partes. En esta ciudad conviven, como conviven en todos los barrios, de una manera totalmente normal. Enriquecen nuestro país, enriquecen nuestra capacidad social, cultural, de convivencia. Así es como se entiende la diversidad", ha aseverado sobre la población migrante.

AHORA "SALE LO QUE SON DE TODA LA VIDA" EN EL PP

En este contexto, ha lamentado que en el PP, "ahora que al final sale lo que son de toda la vida", hagan "estas cosas que recuerdan a épocas absolutamente desfasadas, trasnochadas y, por supuesto, que no atienden a la legalidad ni a nuestros derechos constitucionales como país y como sociedad".

"Por lo tanto, el PSPV, con nuestra secretaria general al frente, Diana Morant, vamos a denunciar porque es intolerable y porque siempre nos van a tener enfrente ante la intolerancia. Nosotros ya hemos sufrido una dana, pero ya está bien de seguir sufriendo estos atropellos de intolerancia que tiene el gobierno del PP".