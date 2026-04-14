Bernabé ve “preocupante” la investigación a Catalá: "Vuelve la sombra de sospechas que recuerda a tiempos pasados”

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha calificado como “preocupante” que la Fiscalía haya abierto diligencias de investigación a a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, en relación con una supuesta recolocación de personal público "a dedo", ya que cree que “vuelve otra vez esta sombra de sospechas y de dudas que recuerdan a los tiempos pasados”.

“València necesita mirar al futuro. Cuanto menos se parezca a la València del pasado, mejor para todos”, ha reivindicado en declaraciones a los medios sobre las diligencias de investigación que se dirigen contra Catalá (PP), Chao, las concejalas 'populares' Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de València en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Bernabé ha subrayado que el Gobierno hizo “un grandísimo esfuerzo por condonar la deuda del Consorcio Valencia 2007”, 400 millones de euros, como para que “ahora tengamos que vernos en esta situación”. “Fue el Gobierno de España el que rescató el Consorcio de una situación que venía provocada por la mala gestión, por el mal uso de los fondos públicos”, ha recalcado.

Y ha señalado que “otra vez vuelve a ser bajo la gestión, la coordinación y el gobierno del Partido Popular cuando vuelven a aparecer estas cuestiones” .“Me duele especialmente cuando costó tanto esa recuperación reputacional”, ha manifestado.

Tras calificar de “preocupante” que se haya abierto diligencias a dos concejalas responsables de “varias áreas del gobierno municipal”, ha remarcado que “hay que respetar los tiempos de la justicia”. “Veremos qué pasa”, ha añadido a la espera de “ver cómo se desarrolla la investigación".

Además, ha destacado como dato “relevante” que “había casi 20 trabajadores del Consorcio de los cuales muchos denunciaron que no firmaban y que no iban a entrar a las propuestas que les estaban haciendo desde el Ayuntamiento porque eran conscientes de que no parecía que estuviese del lado de la legalidad”: “Por eso se negaron, y hemos visto hasta altas notariales donde decían con nombres y apellidos que esas plazas se iban a dar a las personas a las que después parece que se adjudicaron”.

“Vuelve otra vez esta sombra de sospechas y de dudas que recuerdan a los tiempos pasados añorados de quienes ustedes saben que tanto añora aquellos tiempos”, ha dicho la secretaria general de los socialistas en la ciudad de València.

Una situación que ha indicado que “no deja de ser preocupante” y que “desde luego, València no se merece”: “Porque València tiene unas posibilidades y una gran capacidad de crecer y, además, de hacerlo mirando al futuro”.