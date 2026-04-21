Las bibliotecas municipales celebran el jueves el Día del Libro con fiestas de lectura y actividades para todos

Archivo - Imagen de la biblioteca La Petxina de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales han organizado, en el marco del Día del Libro, que se celebra el próximo jueves, una programación especial dirigida a públicos de todas las edades que incluye cuentacuentos, talleres, mercados solidarios, presentaciones de obras y fiestas de lectura o 'reading parties'.

Concretamente, el 23 de abril, primarán las iniciativas para niños con cuentacuentos en las Bibliotecas del Grau-Constantí Llombart, Lluís Fullana i Mira-Tres Forques y Benicalap.

La programación de este día se completará con varias iniciativas de participación ciudadana: mercados solidarios en la Biblioteca del Cabanyal-el Canyamelar-Casa de la Reina y en el Mercat Central de València, a partir de las 9 horas; y fiestas de lectura o 'reading party' en la Biblioteca de Trinitat-Vivers y en el Mercat Central de València, de 9 a 14 horas.

El concejal de Acción Cultural y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha recordado en un comunicado esta programación especial que se prolongará a lo largo de todo el mes de abril en distintas bibliotecas municipales, en muchas ocasiones con inscripción previa.

"Son diferentes propuestas de animación lectora que completan la oferta cultural habitual de estos espacios municipales cuya función va más allá del préstamo de libros", ha explicado, al destacar que "estas bibliotecas actúan como puntos de encuentro, aprendizaje permanente y dinamización social en los barrios".