Bielsa se erige como el "candidato de la militancia" del PSPV de Valencia y llama a "devolverle la palabra"

Se lanza a revalidar el cargo de secretario general, pide "olvidar viejas diferencias" y advierte: "No hemos venido a empatar"

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mislata, secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y candidato a la reelección, Carlos Fernández Bielsa, se ha erigido como el "candidato de la militancia" y ha llamado a "devolverle la palabra" porque, según ha reivindicado, "necesita que se la escuche" después de que haya estado, ha lamentado, "mucho tiempo sin que se les dé".

Además, ha apostado por un partido "de puentes y no de muros, de agrupaciones y no de despachos", que "no etiquete" a compañeros y ha subrayado la necesidad de "olvidar viejas diferencias" y "no perpetuar" esas formas en el seno de la formación.

Al acto de presentación de su candidatura para la reelección como líder provincial del PSPV, celebrado en el salón de actos de la Facultad de Filología de la Universitat de València, Bielsa ha llegado acompañado de una treintena de alcaldes de la provincia de Valencia, entre ellas tres de los municipios más afectados por la dana: Lorena Silvent (Catarroja), Maribel Albalat (Paiporta) y Eva Sanz (Benetússer).

Una muestra que, según han transmitido desde el equipo de Bielsa, demuestra "la solidez de los apoyos" con los que cuenta. De hecho, la sala se ha quedado pequeña y decenas de simpatizantes han tenido que seguir el acto desde el exterior, a quienes el secretario general provincial ha agradecido sus muestras de apoyo.

Entre los asistentes se ha podido ver al expresidente de la Diputación de Valencia y diputado del PSPV en Les Corts, Toni Gaspar, o los alcaldes de Paterna, Juan Antonio Sagredo; Almussafes, Toni González, o Burjassot, Rafa García. También ha asistido el que fuera vicesecretario general del PSPV y síndic socialista Manolo Mata.

En declaraciones a los medios antes del inicio del acto, Bielsa se ha mostrado "muy agradecido y emocionado" al haberse "desbordado todas las previsiones" de asistencia. "Es evidente que la militancia del PSPV de la provincia de Valencia necesita un impulso, necesita fortaleza y, evidentemente, la fuerza de la militancia se demuestra hoy", ha expresado.

"Hay que devolverle la palabra para que decidan y para que, en definitiva, hagan política junto con nosotros y ese es el objetivo, demostrar que somos un equipo, que tenemos proyecto, que tenemos fuerza y que vamos con todo para mandar al peor PP que ha tenido la Comunitat Valenciana de irresponsabilidad e ineficaz a la oposición y hacer que --la secretaria general del PSPV-- Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat", ha manifestado.

LA MILITANCIA "NECESITA QUE SE LA ESCUCHE"

Bielsa ha señalado que este es el objetivo, "junto con la mayoría de ayuntamientos que queremos que vuelvan a ser socialistas", y para que "los alcaldes y alcaldesas que tenemos ahora sigan conservando los gobiernos para que la gente viva mejor". Además, ha mostrado su intención de "demostrar que somos un partido unido, fuerte y que el día 2 de marzo, en las primarias, la militancia tiene la palabra".

Sobre si le preocupa que el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga --que presenta su candidatura para liderar el PSPV provincial este sábado-- sea el candidato "oficialista", Bielsa ha asegurado que él quiere ser "el candidato de la militancia" porque esta "necesita que se la escuche". "Hoy venimos también a escuchar a todos los compañeros y compañeras que llevan mucho tiempo sin que se les dé la palabra y la palabra la van a tener", ha prometido.

"PUENTES Y NO MUROS, AGRUPACIONES Y NO DESPACHOS"

En su intervención en el acto, Bielsa ha invocado a una militancia "libre y madura", ha asegurado que quiere un partido "de puentes y no de muros, de agrupaciones y no de despachos". "Este partido es tan apasionadamente libre que quien diga que alguien ha decidido que Bielsa no puede seguir es que no conoce ni remotamente el PSPV", ha señalado.

El también alcalde de Mislata ha ensalzado el trabajo de los primeros ediles que están "en primera línea" tras la dana del 29 de octubre. "En medio del abismo, nos habéis dado esperanza y habéis ennoblecido la política", les ha agradecido.

Al margen de ello, Bielsa ha reivindicado un modelo de partido "sin fronteras, transversal, que sea un espacio común de respeto, donde no se borra a nadie y donde la militancia es soberana para decidir y solo se debe a su conciencia, a nadie más". En esta línea, ha apelado a la "historia gloriosa del socialismo": "Solo se entiende desde la épica, ser socialista conlleva complicarse la vida".

"No hemos venido a empatar el partido. Cuando sales a aguantar el resultado, acabas perdiendo; pero ese no es el PSPV que yo conozco en esta provincia y me presento porque tengo equipo, ideas y proyecto y porque no quiero un partido triste en la provincia, ni triste ni dividido", ha manifestado.

En cualquier caso, ha subrayado que él no tiene "un compañero enfrente" porque "ante nosotros solo tenemos una tropa de derechas y ultraderechas que van a por todo, fuerzas que no soportan que --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez gobierne y legisle para todos".

Además, ha incidido en que el camino para llevar a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la Presidencia de la Generalitat es "seguro y fiable" y está "cargado de valores, convicciones, coherencia y lealtad". Y ha ha llamado a "desenmascarar" a un PP, a su juicio, "mimetizado con los ultras" y que ha demostrado "su insolvencia y su falta absoluta de vergüenza" en la gestión de la dana.